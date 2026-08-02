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Michel krijgt lof: "Aan het laten zien dat hij een toptrainer is"

Gijs Kila
bron: Der Kicker
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Mike Verweij is onder de indruk van de eerste weken van Míchel als trainer van Ajax. Volgens de journalist is niet alleen het spel van de Amsterdammers sterk verbeterd, maar laat de Spanjaard ook zien over uitzonderlijke trainerskwaliteiten te beschikken.

Verweij zag Ajax tegen Vojvodina aantrekkelijk voetbal spelen. "In de eerste helft tegen Vojvodina proefde je al dat het goed ging. Ajax deed echt aan klantenbinding. Het publiek werd vermaakt."

Volgens de Ajax-watcher was de sfeer in de Johan Cruijff ArenA veelzeggend. "Zelfs als het 0-1 was geweest bij de rust, was er geen fluitconcert geweest. Nu scoorde Klaassen nog en in de tweede helft gingen alle remmen los met een uitblinkende Oscar Gloukh. Op een gegeven moment werd er zelfs gezongen: we worden kampioen. Dat was een klein beetje voorbarig, maar het geeft aan hoe snel dingen kunnen veranderen met een paar goede aankopen."

Verweij wijst erop dat Míchel grotendeels met dezelfde spelers werkt als vorig seizoen. "In de basisopstelling was alleen Daley Blind nieuw. Dat laat ook zien dat je als trainer aan de slag gaat, heel hard traint met een duidelijke visie en die ook over kan brengen op de spelers. Dan kunnen er heel snel grote stappen gemaakt worden.”

De journalist sluit af met een groot compliment voor de nieuwe Ajax-trainer. "Ik denk dat Míchel nu écht aan het laten zien is dat hij een toptrainer is. Die kwaliteiten heeft hij."

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