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Míchel krijgt lof: "Feit dat hij dit aandurft, zegt wel iets"

Rik Engelbertink
bron: Het Parool
Míchel
Míchel Foto: © BSR Agency

Míchel is de nieuwe trainer van Ajax voor het aankomende voetbalseizoen. Frits Barend is benieuwd naar wat Míchel kan laten zien in dienst van de Amsterdammers.

"Volgens mij had Jordi Cruijff Míchel al in zijn hoofd toen hij bij Ajax begon. En Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader", meent Frits Barend in Het Parool. "Hij heeft ook gezien dat Míchel het fantastisch gedaan heeft bij Girona. Míchel heeft bijvoorbeeld Daley Blind, die zo’n beetje afgeschreven was, een nieuwe jeugd bezorgd. Het zou best eens kunnen dat Ajax met hem weer een leuke tijd tegemoetgaat."

"Het is natuurlijk wel jammer dat hij is gedegradeerd met Girona, dat blijft een negatief punt op zijn cv. Maar het is pas misgegaan op het laatst, toen hadden ze veel pech", ziet Barend. "Dat hoeft niet iets te zeggen over zijn kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar Frank Rijkaard: die degradeerde met Sparta, maar werd daarna een succesvolle trainer bij FC Barcelona."

"Neemt niet weg dat alles op dit moment moeilijk is bij Ajax. Ze hebben niet echt spelers van wie je zegt: goh, wat zijn ze geweldig", vindt hij. "Dus er wacht hem een gigantische klus. Het feit dat Míchel dat aandurft, zegt ook iets. Want ik neem aan dat hij ook andere aanbiedingen had."

"Ik heb Míchel een keer met Jordi en Johan Cruijff ontmoet, een lange tijd geleden. Ik vond het een ontzettend leuke, prettige man. Hij heeft geen kapsones – het is echt een voetbalmens die het leuk vindt dat hij dit werk kan doen. Ik hoop wel dat hij inmiddels de taal spreekt. Engels is voldoende, maar het zou mooi zijn als hij bij wijze van spreken ook eens ‘godverredomme’ kan zeggen", besluit hij. 

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