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Míchel krijgt steun uit onverwachte hoek: "Kappen nou, man"

Rik Engelbertink
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © Pro Shots

Khalid Boulahrouz vindt de hevige kritiek op Ajax-trainer Míchel Sánchez onzin. De Ajax-trainer werd flink bekritiseerd na een interview dat hij gaf na het duel tussen Hajduk Split en Ajax, waarin zijn Engels bepaald niet overtuigde. 

"Er is veel te doen over het Engels van Míchel. Hoe vervelend is het als een trainer niet heel goed kan communiceren?", vraagt presentator Wytse van der Goot de tafelgasten in Rondo. Boulahrouz reageert meteen: "Als hij duidelijk is in datgene wat hij wil zien op het veld... Volgens mij is dat niet heel moeilijk", klinkt het.

"Het wordt allemaal overdreven, denk ik", gaat de ex-voetballer verder. "Voetbaltaal is zo makkelijk: ‘You go left and when he goes there, you go around him.’ Hoe moeilijk moet het zijn?" Rafeal van der Vaart vindt dat te makkelijk. "Maar in interviews komt hij niet zo best over". Boulahrouz wil daar niks van weten. "Ja, maar Raf... Erik ten Hag was ook niet geweldig in interviews, het is nooit goed genoeg. Kappen nou, man."

Daarbij vindt Boulahrouz dat anno 2026 dit geen probleem hoeft te zijn. "En hij heeft genoeg mensen om hem heen die het verstaanbaar en duidelijk kunnen maken, dus het is echt onzin", zegt hij tot besluit. 

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