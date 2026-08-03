Míchel kritisch op aankoop: "Nog niet de beste versie van zichzelf"
Hoewel Marcos Leonardo zondag zijn eerste doelpunt voor Ajax maakte, is trainer Míchel nog niet volledig overtuigd van de Braziliaanse spits. Volgens de oefenmeester heeft de zomeraanwinst nog tijd nodig om zich aan te passen aan de speelwijze van de Amsterdammers, al twijfelt hij niet aan zijn kwaliteiten.
Leonardo luisterde zijn basisplaats in de oefenwedstrijd tegen FC Volendam (1-3) op met een benutte strafschop. De penalty werd tien minuten voor rust toegekend nadat Oliver Edvardsen binnen de zestien onderuit was gehaald. Daarmee opende de aanvaller zijn doelpuntenrekening in het shirt van Ajax.
Na afloop liet Míchel weten dat de 22-jarige spits nog niet op zijn gewenste niveau zit. "Leonardo is nog niet de beste versie van zichzelf. Dat weet hij ook. Hij moet meer met ons trainen om zich onze stijl en filosofie eigen te maken", vertelde de Spaanse trainer aan Ajax Life.
Toch heeft Míchel er alle vertrouwen in dat Leonardo zich de komende periode verder zal ontwikkelen. "Dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat Leonardo een belangrijke speler voor ons gaat zijn."
Leonardo maakte vorige week al zijn officieuze debuut tijdens de oefenzege op Burnley (2-1). Enkele dagen later volgde zijn eerste officiële optreden, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam in de Conference League-voorronde tegen Vojvodina (4-1). In die wedstrijd kreeg de Braziliaan kort voor tijd een grote kans, maar hij slaagde er niet in die te benutten
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