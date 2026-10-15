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Míchel kritisch op Ajax na nederlaag: "Dat kan niet op dit niveau"

Joram
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Míchel Sánchez zag Ajax donderdagavond na rust beter spelen tegen Hajduk Split, maar de sterke tweede helft was niet genoeg om een nederlaag te voorkomen. De Amsterdammers verloren met 2-1. De trainer was vooral ontevreden over het spel voor de pauze, maar nam Jofre Torrents na diens fout in bescherming.

"Ik denk dat we in de eerste helft niet goed genoeg waren. We leden veel balverlies. In het drukzetten waren we niet energiek genoeg. Zij domineerden de eerste helft, maar de tweede helft was heel anders", analyseerde Míchel bij Ziggo Sport. "We verdienden meer. Wij domineerden de tweede helft. Door twee fouten krijgen we twee goals tegen. Zulke fouten kan je niet maken op dit niveau. Ik maak me zorgen om de eerste helft, maar na rust was het team goed."

Torrents speelde bij zijn basisdebuut een rol bij de tegendoelpunten, maar hoeft volgens de trainer niet aan zijn kwaliteiten te twijfelen. "Hij is een professionele speler van Ajax. We hebben vertrouwen in hem. Hij maakte een fout bij de tweede tegengoal, maar hij speelde niet slecht."

Ook kreeg Míchel vragen over zijn wisselbeleid. In de slotfase bracht hij vier invallers, maar verder hield hij vast aan zijn elftal. De trainer legde uit waarom Abdellah Ouazane naar de kant ging. "Ik wilde dat Appie (Abdellah Ouazane, red.) bleef staan, maar hij had ergens last van en daarom wisselden we hem. Ik moest sleutelen en ik had rust nodig om het team neer te zetten."

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