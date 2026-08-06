Míchel lijkt vertrek te bevestigen: "Er is een onderhandeling"

"Mika is op dit moment van ons", begint Míchel Sanchez. "Totdat het tegendeel het geval is. Voor mij is hij een uiterst belangrijke speler. De kwaliteiten van Mika in het één-tegen-één, het passeren van de tegenstander. Het creëren van overmacht in het team en het produceren van doelpunten en assists, zijn heel moeilijk te vinden in het voetbal en hij is een zeer belangrijke speler voor ons."

De trainer erkent tegelijkertijd dat de transfermarkt voor onzekerheid zorgt en sluit een vertrek van Godts niet uit. "De transfermarkt is open. Jullie weten dat er veel nieuws is rondom Mika. Maar op dit moment is hij onze speler. Hij speelt vandaag en hij is gefocust op het leveren van goed werk voor Ajax, en dat is wat we van hem willen. Mijn idee is dat alle spelers die bij Ajax spelen hier willen zijn. Mika is uiteraard gelukkig hier bij Ajax. Er zijn ook kansen in het leven die een speler niet kan laten liggen, maar ik vertrouw erop dat hij gelooft dat dit project het beste is."