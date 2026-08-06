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Míchel lijkt vertrek te bevestigen: "Er is een onderhandeling"

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax-trainer Míchel Sanchez heeft bevestigd dat er onderhandelingen gaande zijn over een mogelijke transfer van Mika Godts. De Belgische aanvaller stond donderdagavond tegen Shelbourne echter gewoon aan de aftrap en is volgens de oefenmeester volledig gefocust op Ajax.

"Mika is op dit moment van ons", begint Míchel Sanchez. "Totdat het tegendeel het geval is. Voor mij is hij een uiterst belangrijke speler. De kwaliteiten van Mika in het één-tegen-één, het passeren van de tegenstander. Het creëren van overmacht in het team en het produceren van doelpunten en assists, zijn heel moeilijk te vinden in het voetbal en hij is een zeer belangrijke speler voor ons."

De trainer erkent tegelijkertijd dat de transfermarkt voor onzekerheid zorgt en sluit een vertrek van Godts niet uit. "De transfermarkt is open. Jullie weten dat er veel nieuws is rondom Mika. Maar op dit moment is hij onze speler. Hij speelt vandaag en hij is gefocust op het leveren van goed werk voor Ajax, en dat is wat we van hem willen. Mijn idee is dat alle spelers die bij Ajax spelen hier willen zijn. Mika is uiteraard gelukkig hier bij Ajax. Er zijn ook kansen in het leven die een speler niet kan laten liggen, maar ik vertrouw erop dat hij gelooft dat dit project het beste is."

Volgens Míchel lopen de gesprekken nog en houdt hij zich daar als trainer zo min mogelijk mee bezig. "Jullie weten dat er een contract in het spel is", vervolgt hij. "Er is een onderhandeling en ik weet niet hoe die verloopt. Ik focus me op mijn dagelijkse werk, op het voetbal, op goed samenwerken met Mika. Hij traint heel goed en is hier gefocust. Laat de toekomst zijn gang gaan. Het is geen gemakkelijke beslissing voor geen van de partijen."

De Spaanse oefenmeester verwacht dat de komende weken onrustig blijven zolang de transfermarkt geopend is. "De voetbalwereld kent veel veranderingen. Het is een moeilijke maand voor trainers, omdat je aan het bouwen bent en het kan zijn dat spelers weggaan. We gaan ervoor proberen te zorgen dat de selectie van Ajax kan strijden voor de titels."

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