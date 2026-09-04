Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Míchel lyrisch over Ajax-aanwinst: "Speler van wereldklasse"

Amber
bron: ESPN
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Míchel is zeer te spreken over de komst van Sofyan Amrabat naar Ajax. De Spaanse trainer ziet in de dertigjarige middenvelder precies het type speler dat de Amsterdammers nodig hadden en noemt hem zelfs van wereldklasse.

"Het is een speler van wereldklasse, met een bijzondere motivatie om Ajax te laten groeien", zegt Míchel in gesprek met ESPN. Ajax had volgens de trainer meerdere kandidaten in beeld, maar Amrabat stond bovenaan het lijstje. "We hadden meerdere opties, maar hij was de eerste. We hebben lang gevochten om hem te overtuigen om voor Ajax te kiezen."

Amrabat liet zijn contract bij Fenerbahçe ontbinden en kon daardoor transfervrij de overstap naar Amsterdam maken. Hij tekende vorige week een contract voor twee seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax moet de 78-voudig international van Marokko een oplossing bieden voor de positie van controlerende middenvelder, waar de club al langere tijd naar versterking zocht. "Sofyan begrijpt de positie perfect", vervolgt Míchel. "Hij is een speler die ons evenwicht gaat geven. Hij gaat ons persoonlijkheid en leiderschap geven. Vaak hoeft de bal niet via hem te gaan om het team goed te laten spelen."

De Ajax-trainer verwacht dan ook dat de komst van Amrabat invloed heeft op het functioneren van de gehele ploeg. "Met hem zullen we zowel in de verdediging als in de aanval zeer sterk zijn."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Cruijff over vertrek Ajacied: "Ik kan niet zeggen: 'je mag niet'"

0
Lyfe Oldenstam bij Ajax

PSV voegt door Ajax opgeleid jeugdinternational toe aan selectie

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Míchel Sanchez Sofyan Amrabat
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel lyrisch over Ajax-aanwinst: "Speler van wereldklasse"

Cruijff legt Ajax-project uit: "Maandag landen, dinsdag staan"

Vink kritisch op oude Ajax-koers: "Dat soort gekke dingen..."

Driessen over Jong Ajax: "Als hij tenminste niet hoeft te wijken"

Hans Kraay Jr. lyrisch over Ajacied: "Alles is mooi aan hem"

Boulahrouz over topper met PSV: "Daar kan Ajax schade aanrichten"

Jordi Cruijff: "Dat was mijn favoriete moment tot nu toe bij Ajax"

Cruijff over vertrek Ajacied: "Ik kan niet zeggen: 'je mag niet'"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws