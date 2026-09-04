Míchel lyrisch over Ajax-aanwinst: "Speler van wereldklasse"

Míchel is zeer te spreken over de komst van Sofyan Amrabat naar Ajax. De Spaanse trainer ziet in de dertigjarige middenvelder precies het type speler dat de Amsterdammers nodig hadden en noemt hem zelfs van wereldklasse.

"Het is een speler van wereldklasse, met een bijzondere motivatie om Ajax te laten groeien", zegt Míchel in gesprek met ESPN . Ajax had volgens de trainer meerdere kandidaten in beeld, maar Amrabat stond bovenaan het lijstje. "We hadden meerdere opties, maar hij was de eerste. We hebben lang gevochten om hem te overtuigen om voor Ajax te kiezen."

Amrabat liet zijn contract bij Fenerbahçe ontbinden en kon daardoor transfervrij de overstap naar Amsterdam maken. Hij tekende vorige week een contract voor twee seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

Bij Ajax moet de 78-voudig international van Marokko een oplossing bieden voor de positie van controlerende middenvelder, waar de club al langere tijd naar versterking zocht. "Sofyan begrijpt de positie perfect", vervolgt Míchel. "Hij is een speler die ons evenwicht gaat geven. Hij gaat ons persoonlijkheid en leiderschap geven. Vaak hoeft de bal niet via hem te gaan om het team goed te laten spelen."

De Ajax-trainer verwacht dan ook dat de komst van Amrabat invloed heeft op het functioneren van de gehele ploeg. "Met hem zullen we zowel in de verdediging als in de aanval zeer sterk zijn."