Michel maakt de 23 Ajacieden voor duel tegen Vojvodina bekend
Ajax heeft de 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het eerste duel met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Trainer Míchel heeft daarbij enkele opvallende keuzes gemaakt, met name rondom de talenten.
Rayane Bounida, Kian Fitz-Jim en Dies Janse ontbreken in de selectie. Het drietal miste ook de laatste oefenwedstrijd tegen Olympiakos vanwege blessures en is nog altijd niet fit genoeg om af te reizen naar Servië. Youri Baas en Jorthy Mokio ontbraken eveneens tegen de Grieken, maar reizen wel mee naar Novi Sad.
Míchel neemt daarnaast meerdere talenten mee. Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla behoren tot de selectie, terwijl ook zomeraanwinsten Maher Carrizo, Marcos Leonardo en Caio Henrique van de partij zijn. Voor Marcos Leonardo lonkt daarmee zijn officiële debuut in het shirt van Ajax.
Opvallend is verder de afwezigheid van Ahmetcan Kaplan. De Turkse verdediger is wel ingeschreven voor het tweeluik met Vojvodina, maar maakt geen deel uit van de 23-koppige wedstrijdselectie. De reden daarvoor is niet bekend.
Ajax-selectie tegen Vojvodina: Joeri Heerkens, Maarten Paes, Paul Reverson, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Regeer, Maher Carrizo, Oscar Gloukh, Mika Godts, Youri Baas, Oliver Edvardsen, Davy Klaassen, Daley Blind, Don-Angelo Konadu, Steven Berghuis, Jorthy Mokio, Aaron Bouwman, Kasper Dolberg, Marcos Leonardo, Mohamed Abdalla en Abdellah Ouazane.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"