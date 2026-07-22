Michel maakt de 23 Ajacieden voor duel tegen Vojvodina bekend

Ajax heeft de 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het eerste duel met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Trainer Míchel heeft daarbij enkele opvallende keuzes gemaakt, met name rondom de talenten.

Rayane Bounida, Kian Fitz-Jim en Dies Janse ontbreken in de selectie. Het drietal miste ook de laatste oefenwedstrijd tegen Olympiakos vanwege blessures en is nog altijd niet fit genoeg om af te reizen naar Servië. Youri Baas en Jorthy Mokio ontbraken eveneens tegen de Grieken, maar reizen wel mee naar Novi Sad.

Míchel neemt daarnaast meerdere talenten mee. Abdellah Ouazane en Mohamed Abdalla behoren tot de selectie, terwijl ook zomeraanwinsten Maher Carrizo, Marcos Leonardo en Caio Henrique van de partij zijn. Voor Marcos Leonardo lonkt daarmee zijn officiële debuut in het shirt van Ajax.

Opvallend is verder de afwezigheid van Ahmetcan Kaplan. De Turkse verdediger is wel ingeschreven voor het tweeluik met Vojvodina, maar maakt geen deel uit van de 23-koppige wedstrijdselectie. De reden daarvoor is niet bekend.

Ajax-selectie tegen Vojvodina: Joeri Heerkens, Maarten Paes, Paul Reverson, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Regeer, Maher Carrizo, Oscar Gloukh, Mika Godts, Youri Baas, Oliver Edvardsen, Davy Klaassen, Daley Blind, Don-Angelo Konadu, Steven Berghuis, Jorthy Mokio, Aaron Bouwman, Kasper Dolberg, Marcos Leonardo, Mohamed Abdalla en Abdellah Ouazane.