Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

"Het zijn belangrijke spelers voor het team. Het is goed nieuws dat ze vandaag hebben kunnen trainen", begon hij. "Ze zijn echter nog niet in de laatste fase van hun terugkeer bij de groep. Ik hoop dat ze volgende week beschikbaar zijn. Voor morgen (donderdag, red.) zijn ze niet beschikbaar. Vandaag (woensdag, red.) hebben ze hun eerste training met de groep afgewerkt", aldus Michel.

"We hopen dat ze misschien zondag (in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, red.)beschikbaar zijn. Als dat niet lukt, zijn ze er volgende week zeker weer bij", voorspelt hij. "Het zijn spelers die ons ervaring en persoonlijkheid op het veld moeten geven. Op moeilijke momenten moet het team kunnen terugvallen op spelers zoals zij. Daarnaast zijn ze vanwege hun prestaties en kwaliteiten belangrijk voor ons", benadrukt Michel.