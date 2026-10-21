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Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

Niek

Ajax neemt het morgen in de strijd om de Conference League op tegen Atalanta Bergamo, maar trainer Michel Sanchez kan nog altijd geen beroep doen op de routiniers Daley Blind en Steven Berghuis. Dat liet de Spaanse oefenmeester woensdagmiddag weten tijdens de persconferentie. 

"Het zijn belangrijke spelers voor het team. Het is goed nieuws dat ze vandaag hebben kunnen trainen", begon hij. "Ze zijn echter nog niet in de laatste fase van hun terugkeer bij de groep. Ik hoop dat ze volgende week beschikbaar zijn. Voor morgen (donderdag, red.) zijn ze niet beschikbaar. Vandaag (woensdag, red.) hebben ze hun eerste training met de groep afgewerkt", aldus Michel.

"We hopen dat ze misschien zondag (in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, red.)beschikbaar zijn. Als dat niet lukt, zijn ze er volgende week zeker weer bij", voorspelt hij. "Het zijn spelers die ons ervaring en persoonlijkheid op het veld moeten geven. Op moeilijke momenten moet het team kunnen terugvallen op spelers zoals zij. Daarnaast zijn ze vanwege hun prestaties en kwaliteiten belangrijk voor ons", benadrukt Michel. 

Ook Anton Gaaei, Kasper Dolberg, Caio Henrique, Oliver Edvardsen en Simon Adingra zijn nog niet inzetbaar. "Dat zijn spelers die geleidelijk moeten terugkeren. Ik heb het dan over spelers als Caio, Anton en Oliver", vervolgt hij. "Ook Adingra is een speler die ons iets extra's kan brengen. We hopen dat we de komende tijd stap voor stap meer spelers beschikbaar krijgen", besluit Michel, die Yves Missouma helaas ook nog niet kan opstellen in de Europese duels. 

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