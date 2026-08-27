Míchel moet puzzelen voor Sion-return: drie Ajacieden ontbreken
Ajax hervat donderdagavond het seizoen met de return tegen FC Sion in de play-offs van de Conference League. Na een weekend zonder Eredivisiewedstrijd verdedigen de Amsterdammers vanaf 20.00 uur in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA een 4-2 voorsprong uit de heenwedstrijd.
Trainer Míchel Sánchez kan daarbij in ieder geval geen beroep doen op drie spelers. Daley Blind ontbreekt vanwege een blessure en zal dus opnieuw niet in actie komen. Youri Baas geldt als de meest logische kandidaat om zijn plek in de Amsterdamse defensie over te nemen.
Ook voorin moet Míchel schuiven. Rayane Bounida en Maher Carrizo zijn niet fit genoeg om tegen Sion te spelen. Vorige week koos Míchel op de linkerflank voor Oscar Gloukh. De Israëliër lijkt daardoor opnieuw de meest voor de hand liggende optie voor de linkerflank.
In de spits heeft de Ajax-trainer juist meerdere mogelijkheden. Met Kasper Dolberg, Tolu Arokodare en Marcos Leonardo beschikt hij over drie verschillende opties. In Zwitserland kreeg Leonardo de voorkeur.
Door de comfortabele uitgangspositie zou Míchel kunnen besluiten om zijn aanval te wijzigen. Tegelijkertijd heeft Leonardo wedstrijdritme nodig en zal Ajax zijn kostbare aankoop ook vertrouwen willen geven. Een nieuwe basisplaats voor de Braziliaan ligt daardoor eveneens voor de hand.
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