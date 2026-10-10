Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."

Míchel Sanchez kan langere tijd geen beroep doen op Kasper Dolberg. De Deense spits komt dit seizoen niet meer in actie. Toch meent de trainer van Ajax dat er nog genoeg opties zijn in de punt van de aanval tegen NEC.

Steven Berghuis is net als Dolberg niet beschikbaar tegen NEC. HIj kampt met kuitklachten. Simon Adingra is wel inzetbaar is. Míchel legt aan Voetbal International uit wat de Ivoriaan kan toevoegen aan zijn elftal. "Simon heeft zijn eigen kwaliteiten, het is een veelzijdige en snelle speler, die heel verticaal speelt. Dat is wat we van hem willen, dat hij dat laat zien. Dat hij diepte brengt, de één-tegen-één aangaat", aldus de trainer.

"We zijn een van de meest dominante ploegen van de competitie qua balbezit, maar als het gaat om het aantal dribbels staan we negende. Dat laat zien dat we verticaliteit missen om in de één-tegen-één te komen, dat is een verbeterpunt voor ons", vervolgt Míchel. vindt de trainer.