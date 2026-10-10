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2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
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Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."

Sara
bron: Voetbal International
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet Foto: © Pro Shots

Míchel Sanchez kan langere tijd geen beroep doen op Kasper Dolberg. De Deense spits komt dit seizoen niet meer in actie. Toch meent de trainer van Ajax dat er nog genoeg opties zijn in de punt van de aanval tegen NEC.

Steven Berghuis is net als Dolberg niet beschikbaar tegen NEC. HIj kampt met kuitklachten. Simon Adingra is wel inzetbaar is. Míchel legt aan Voetbal International uit wat de Ivoriaan kan toevoegen aan zijn elftal. "Simon heeft zijn eigen kwaliteiten, het is een veelzijdige en snelle speler, die heel verticaal speelt. Dat is wat we van hem willen, dat hij dat laat zien. Dat hij diepte brengt, de één-tegen-één aangaat", aldus de trainer.

"We zijn een van de meest dominante ploegen van de competitie qua balbezit, maar als het gaat om het aantal dribbels staan we negende. Dat laat zien dat we verticaliteit missen om in de één-tegen-één te komen, dat is een verbeterpunt voor ons", vervolgt Míchel. vindt de trainer.

Simon is bovendien multi inzetbaar. "Hij kan aan de linkerkant en rechterkant spelen. Met Adingra en Edvardsen hebben we twee spelers die we in die beide rollen kunnen gebruiken. Op rechts hebben we verder Tsygankov en Berghuis, op links hebben we Gloukh en Ouazane als optie. Dus we hebben genoeg opties voor de komende acht wedstrijden", aldus Míchel.

Ook in de spitspositie heeft hij genoeg opties. "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan, die doelpunten maakt. Maar we hebben nog niet echt met hem kunnen werken, omdat hij ook geblesseerd is" verwijst de trainer naar Diego Pugno.

"En we hebben de optie om Adingra of Tsygankov in te zetten als valse spits, al is het niet de meest logische positie voor hen. Op dit moment hebben we natuurlijk met Tolu Arokodare en Marcos Leonardo twee goede opties", benadrukt Míchel. "Dus ik geloof dat we, op z'n minst tot de winterse transfermarkt, een team hebben dat in staat is om dit op te vangen. Laten we hopen dat we verder geen blessuregevallen meer krijgen."

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