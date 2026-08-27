Míchel neemt Ajacied direct na eindsignaal apart: "Zit niet goed"
Opvallende beelden na afloop van Ajax - FC Sion. Trainer Míchel Sánchez zocht direct na het laatste fluitsignaal Marcos Leonardo op voor een kort gesprek. De Braziliaanse miljoenenaankoop kende opnieuw een moeizame avond.
Ajax plaatste zich dankzij een 5-3 overwinning voor de competitiefase van de Conference League. Leonardo begon op de bank, terwijl concurrent Tolu Arokodare de voorkeur kreeg en met twee doelpunten het vertrouwen van Míchel terugbetaalde.
Na zijn invalbeurt kreeg Leonardo meerdere kansen, maar opnieuw wist hij niet te scoren. Dat zorgde zichtbaar voor teleurstelling bij de Braziliaan. Míchel nam zijn spits na afloop even apart op het veld.
Ook commentator Wytse van der Goot zag het moment. "Je ziet aan de blik in zijn ogen dat het nog even niet goed zit", constateerde hij.
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Míchel neemt Ajacied direct na eindsignaal apart: "Zit niet goed"
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