Míchel neemt besluit over Ajax-captains: "Tradities belangrijk"
Míchel heeft duidelijkheid gegeven over de aanvoerdersrol bij Ajax. Davy Klaassen blijft ook komend seizoen de eerste aanvoerder van de Amsterdammers, terwijl Steven Berghuis opnieuw de rol van tweede captain vervult.
Klaassen droeg tijdens de voorbereiding al de aanvoerdersband en leidde Ajax donderdagavond ook in het Conference League-duel met FK Vojvodina. Na afloop bevestigde Míchel dat hij vasthoudt aan die hiërarchie. "Ik vind tradities belangrijk. Op dit moment zijn Davy en Steven de aanvoerders", zei de Spaanse trainer tegenover AjaxLife.
Met de keuze voor Klaassen kiest Míchel voor een ervaren leider in een selectie die deze zomer flink is veranderd. Volgens de trainer past de middenvelder perfect bij de rol van boegbeeld binnen die ontwikkeling.
Míchel sprak daarnaast opnieuw zijn ambities uit voor het nieuwe seizoen. "Ajax moet altijd meestrijden om alle prijzen. Daar staat deze club voor", benadrukte hij.
Gevraagd om de huidige staat van zijn ploeg te beoordelen, gaf de trainer Ajax een zes. Daarbij was hij wel tevreden over de ontwikkeling die hij de afgelopen weken heeft gezien. "Ik ben erg tevreden over het werk dat de spelers deze maand op de trainingen hebben geleverd", besloot Míchel.
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