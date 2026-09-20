Míchel niet in paniek na puntenverlies: "Moeten op deze voet verder"

Míchel Sánchez was zaterdagavond niet in paniek na het gelijkspel tegen Excelsior (2-2). De oefenmeester vond dat Ajax een goede wedstrijd speelde.

Het resultaat zorgde voor teleurstelling, maar Míchel vond zijn ploeg goed spelen. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. We krijgen wel twee goals tegen, maar we hebben weinig kansen weggegeven. Dat is een beetje het verhaal van de wedstrijd", stelt hij na afloop in gesprek met ESPN.

De trainer van Ajax zag dat zijn ploeg genoeg kansen had om vaker het net te vinden. "Het was nu eenmaal zo'n dag dat de bal er niet in wilde. We hebben kansen gecreëerd, natuurlijk hebben we die niet allemaal perfect uitgevoerd maar al met al hebben de spelers het goed gedaan."