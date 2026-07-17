Michel noemt 3 talenten bij Ajax: "Kunnen grote spelers worden"
Miguel Ángel Sánchez Muñoz (50) heeft het uitstekend naar zijn zin als trainer bij Ajax. De Spaanse oefenmeester, die bij de club uit Amsterdam is aangesteld door technisch directeur Jordi Cruijff, hoopt dat er dit seizoen weer de nodige talenten door zullen stromen.
"Ik ben een enorme liefhebber van academies, ik vind niets mooier dan werken met jonge spelers", legt hij uit in een interview op de website van VI. "Maar: ik begrijp ook dat op het veld ervaring ook heel belangrijk is. Het gaat om de juiste combinatie van die twee zaken te vinden", constateert Michel.
"We zijn Sean Steur nu kwijtgeraakt, maar zo gaat het soms op de transfermarkt", beseft hij. "Er zijn nog veel meer jonge spelers waar we veel van verwachten. Jorthy Mokio, Aaron Bouwman, Mohamed Abdalla… Dat kunnen grote spelers worden, maar ze kunnen ons nu ook al helpen", verzekert Michel.
"Een familie creëren, dat vind ik heel belangrijk", vervolgt hij vastberaden. "Met een duidelijk doel voor iedereen. Ik weet dat iedere spelers zijn eigen doelen heeft, maar het gezamenlijke doel is Ajax. Voor mij is het een droom om hier te zijn en ik wil dat mijn spelers hetzelfde voelen", besluit Michel.
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