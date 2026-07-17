Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Michel noemt 3 talenten bij Ajax: "Kunnen grote spelers worden"

Niek
Míchel in actie als trainer van Ajax
Míchel in actie als trainer van Ajax Foto: © Pro Shots

Miguel Ángel Sánchez Muñoz (50) heeft het uitstekend naar zijn zin als trainer bij Ajax. De Spaanse oefenmeester, die bij de club uit Amsterdam is aangesteld door technisch directeur Jordi Cruijff, hoopt dat er dit seizoen weer de nodige talenten door zullen stromen. 

"Ik ben een enorme liefhebber van academies, ik vind niets mooier dan werken met jonge spelers", legt hij uit in een interview op de website van VI. "Maar: ik begrijp ook dat op het veld ervaring ook heel belangrijk is. Het gaat om de juiste combinatie van die twee zaken te vinden", constateert Michel.

"We zijn Sean Steur nu kwijtgeraakt, maar zo gaat het soms op de transfermarkt", beseft hij. "Er zijn nog veel meer jonge spelers waar we veel van verwachten. Jorthy Mokio, Aaron Bouwman, Mohamed Abdalla… Dat kunnen grote spelers worden, maar ze kunnen ons nu ook al helpen", verzekert Michel. 

"Een familie creëren, dat vind ik heel belangrijk", vervolgt hij vastberaden. "Met een duidelijk doel voor iedereen. Ik weet dat iedere spelers zijn eigen doelen heeft, maar het gezamenlijke doel is Ajax. Voor mij is het een droom om hier te zijn en ik wil dat mijn spelers hetzelfde voelen", besluit Michel. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws