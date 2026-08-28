Míchel ontdekt nieuwe optie bij Ajax: "Weet dat hij dit kan"
Youri Baas kreeg donderdagavond tijdens de gewonnen wedstrijd tegen FC Sion een opvallende rol bij Ajax. De verdediger schoof na het uitvallen van Youri Regeer door naar de positie van controlerende middenvelder. Trainer Míchel Sánchez benadrukt dat het om een noodoplossing ging, maar heeft er wel een extra mogelijkheid bij gekregen.
"Het is echt een beslissing in het moment geweest", vertelt Míchel op de persconferentie van Ajax over de keuze voor Baas als nummer zes. De Spaanse oefenmeester moest na de blessure van Regeer improviseren. "Toen Regeer uitviel kon ik moeilijk met drie centrale verdedigers gaan spelen, dus uiteindelijk heb ik besloten om Baas als controlerende middenvelder te laten spelen."
Míchel was tevreden over de manier waarop Baas zijn nieuwe rol invulde en sluit niet uit dat hij daar vaker terecht kan komen. "Het belangrijkste voor mij is dat hij vandaag heeft laten zien dat hij ertoe in staat is. Hij heeft meerdere posities ingevuld, Het is nu een momentopname geweest, maar in mijn achterhoofd weet ik dat hij wel degelijk hiertoe in staat is."
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Míchel ontdekt nieuwe optie bij Ajax: "Weet dat hij dit kan"
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