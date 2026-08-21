Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Conference League

Míchel ontevreden over eigen speler: "Hij speelde niet goed genoeg"

Amber
bron: Ajax Life
Ajax-trainer Míchel
Ajax-trainer Míchel Foto: © Pro Shots

Marcos Leonardo wist tegen FC Sion te scoren, maar kon Míchel Sánchez daarmee niet volledig overtuigen. De Ajax-trainer was kritisch op het optreden van de Braziliaan, terwijl invaller Tolu Arokodare juist op veel lof kon rekenen.

Leonardo begon in Zwitserland in de punt van de aanval en vond het net, maar volgens Míchel moet er meer komen. "Het is belangrijk voor hem en het team dat hij scoorde, maar hij speelde niet goed genoeg. Hij zit nog in een proces."

Arokodare maakte vervolgens als invaller direct impact. Met zijn eerste balcontact kopte de Nigeriaan de 2-3 binnen en hielp hij Ajax daarmee aan de ommekeer. "Tolu bracht veel energie toen hij erin kwam", vertelt Míchel aan Ajax Life. "Hij werkt hard, hij scoort en hij helpt ons."

Ook buiten het veld is de trainer erg te spreken over de spits. "Hij heeft een goed karakter. Ik vind het een fijne jongen. Ik hoop dat hij ons op deze manier blijft helpen."

Arokodare liet daarmee opnieuw zien dat hij zich nadrukkelijk mengt in de concurrentiestrijd voor de spitspositie, terwijl Leonardo volgens Míchel nog stappen moet zetten.

Gerelateerd:
Johnny de Mol

Johnny de Mol onder vuur na opvallende woorden over Ajax-duel

0
Michel in het Tolka Park Stadium

Míchel prijst Ajax-tweetal na comeback: "Zij stonden echt op"

0
Lees meer:
Conference League Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Míchel Sanchez Marcos Leonardo Tolu Arokodare
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kwakman nooit overtuigd van Ajacied: "Het bleef toch bibberen"

Míchel ontevreden over eigen speler: "Hij speelde niet goed genoeg"

Johnny de Mol onder vuur na opvallende woorden over Ajax-duel

Míchel prijst Ajax-tweetal na comeback: "Zij stonden echt op"

Willie Overtoom verdedigt Ajacied: "Mensen veranderen in monsters"

'Ajax trekt zich plots terug uit strijd om handtekening Noa Lang'

Richard Witschge lyrisch over Ajax-spits: "Kan er zo 25 intikken"

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws