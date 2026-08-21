Míchel ontevreden over eigen speler: "Hij speelde niet goed genoeg"
Marcos Leonardo wist tegen FC Sion te scoren, maar kon Míchel Sánchez daarmee niet volledig overtuigen. De Ajax-trainer was kritisch op het optreden van de Braziliaan, terwijl invaller Tolu Arokodare juist op veel lof kon rekenen.
Leonardo begon in Zwitserland in de punt van de aanval en vond het net, maar volgens Míchel moet er meer komen. "Het is belangrijk voor hem en het team dat hij scoorde, maar hij speelde niet goed genoeg. Hij zit nog in een proces."
Arokodare maakte vervolgens als invaller direct impact. Met zijn eerste balcontact kopte de Nigeriaan de 2-3 binnen en hielp hij Ajax daarmee aan de ommekeer. "Tolu bracht veel energie toen hij erin kwam", vertelt Míchel aan Ajax Life. "Hij werkt hard, hij scoort en hij helpt ons."
Ook buiten het veld is de trainer erg te spreken over de spits. "Hij heeft een goed karakter. Ik vind het een fijne jongen. Ik hoop dat hij ons op deze manier blijft helpen."
Arokodare liet daarmee opnieuw zien dat hij zich nadrukkelijk mengt in de concurrentiestrijd voor de spitspositie, terwijl Leonardo volgens Míchel nog stappen moet zetten.
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