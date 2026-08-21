Míchel ontevreden over eigen speler: "Hij speelde niet goed genoeg"

Leonardo begon in Zwitserland in de punt van de aanval en vond het net, maar volgens Míchel moet er meer komen. "Het is belangrijk voor hem en het team dat hij scoorde, maar hij speelde niet goed genoeg. Hij zit nog in een proces."

Arokodare maakte vervolgens als invaller direct impact. Met zijn eerste balcontact kopte de Nigeriaan de 2-3 binnen en hielp hij Ajax daarmee aan de ommekeer. "Tolu bracht veel energie toen hij erin kwam", vertelt Míchel aan Ajax Life. "Hij werkt hard, hij scoort en hij helpt ons."