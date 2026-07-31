Míchel ook kritisch op Ajax-uitblinker: "Dat was niet goed genoeg"
Míchel zag Oscar Gloukh donderdagavond uitblinken tegen Vojvodina. Toch was de hoofdtrainer van Ajax ook kritisch op de hattrickheld.
Míchel was de eerste helft niet blij met zijn spelmaker. "De eerste helft was Oscar niet goed genoeg", oordeelt de oefenmeester na afloop in gesprek met Voetbal International. "In de rust hebben we het daarover gehad. We hebben loopacties in de diepte nodig."
Na rust vond Míchel Gloukh, die drie keer trefzeker was, 'fantastisch'. "Hij heeft zijn kansen klinisch afgemaakt, ik ben blij met hem", aldus de Spanjaard. "Maar mijn focus is op iedere speler, we hebben ze allemaal nodig, want we gaan in twee competities spelen de komende weken. Het gaat om het team, ik heb vandaag ook wel wat dingen gezien waar ik niet blij mee was, dus we moeten ons blijven verbeteren."
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