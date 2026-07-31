Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Míchel ook kritisch op Ajax-uitblinker: "Dat was niet goed genoeg"

Max
bron: Voetbal International
Míchel
Míchel Foto: © Pro Shots

Míchel zag Oscar Gloukh donderdagavond uitblinken tegen Vojvodina. Toch was de hoofdtrainer van Ajax ook kritisch op de hattrickheld. 

Míchel was de eerste helft niet blij met zijn spelmaker. "De eerste helft was Oscar niet goed genoeg", oordeelt de oefenmeester na afloop in gesprek met Voetbal International. "In de rust hebben we het daarover gehad. We hebben loopacties in de diepte nodig."

Na rust vond Míchel Gloukh, die drie keer trefzeker was, 'fantastisch'. "Hij heeft zijn kansen klinisch afgemaakt, ik ben blij met hem", aldus de Spanjaard. "Maar mijn focus is op iedere speler, we hebben ze allemaal nodig, want we gaan in twee competities spelen de komende weken. Het gaat om het team, ik heb vandaag ook wel wat dingen gezien waar ik niet blij mee was, dus we moeten ons blijven verbeteren."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Míchel Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws