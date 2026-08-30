Míchel over Ajacied: "Hij kan de nieuwe Virgil van Dijk worden"
Ajax-trainer Míchel Sánchez kan genieten van de ontwikkeling van Aaron Bouwman. Hij ziet in de jongeling een nieuwe Virgil van Dijk en ziet overeenkomsten in de kwaliteiten van het duo.
"In mijn ogen heeft hij heel goed gespeeld", vertelt Míchel tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Hij moet nog verbeteren in het winnen van duels, het winnen van de tweede bal en zijn lichaamshouding in sommige momenten."
"Hij is een goed talent en ik verwacht dat hij zal blijven verbeteren, zal blijven leren en blijft werken", meent de oefenmeester. "Naar mijn mening kan hij dan de nieuwe Virgil van Dijk worden. Dat is zijn speelstijl", zegt hij tot besluit.
Míchel over Ajacied: "Hij kan de nieuwe Virgil van Dijk worden"
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