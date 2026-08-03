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Michel over Brandt: "Ik zie dat als de beste positie voor hem"

Gijs Kila
bron: Ajax Life
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Míchel is enthousiast over de komst van Julian Brandt naar Ajax. De Duitse middenvelder werd vrijdag gepresenteerd en tekende een contract voor drie seizoenen. Volgens de Ajax-trainer voegt de dertigjarige international direct extra kwaliteit toe aan de selectie.

Brandt stond zaterdag voor het eerst op het trainingsveld, maar was nog niet inzetbaar tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Na de 3-1 zege sloot Ajax de voorbereiding af en richt de ploeg zich op de competitiestart tegen PEC Zwolle en het tweeluik met Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League.

Míchel kijkt met tevredenheid terug op de voorbereiding, al ziet hij nog volop ruimte voor verbetering. "We moeten blijven verbeteren, want we presteren zeker nog niet op ons beste niveau. Maar met de spelers en hun instelling ben ik erg blij. De komende weken zullen we blijven groeien, maar ik ben ervan overtuigd dat we goed aan het seizoen gaan beginnen", zo vertelt hij aan Ajax Life.

Ook ging de oefenmeester in op de komst van Brandt en de mogelijke komst van Marc-André ter Stegen. "Dat zijn allebei grote spelers, die ons team beter maken. Ze moeten natuurlijk nog met ons trainen, maar ik ben blij. Met hen erbij wordt Ajax een beter team."

Volgens Míchel ligt de ideale positie van Brandt op het middenveld, ondanks dat de Duitser ook als buitenspeler uit de voeten kan. "Julian kan op tien spelen, maar ook op andere posities op het middenveld. Hij is een speler met veel kwaliteiten in de eindfase van een aanval. Ik zie dat dan ook als de beste positie op het veld voor hem. Julian is een klinische afmaker en hij heeft goede passes in huis."

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