Michel over Brandt: "Ik zie dat als de beste positie voor hem"
Míchel is enthousiast over de komst van Julian Brandt naar Ajax. De Duitse middenvelder werd vrijdag gepresenteerd en tekende een contract voor drie seizoenen. Volgens de Ajax-trainer voegt de dertigjarige international direct extra kwaliteit toe aan de selectie.
Brandt stond zaterdag voor het eerst op het trainingsveld, maar was nog niet inzetbaar tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Na de 3-1 zege sloot Ajax de voorbereiding af en richt de ploeg zich op de competitiestart tegen PEC Zwolle en het tweeluik met Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League.
Míchel kijkt met tevredenheid terug op de voorbereiding, al ziet hij nog volop ruimte voor verbetering. "We moeten blijven verbeteren, want we presteren zeker nog niet op ons beste niveau. Maar met de spelers en hun instelling ben ik erg blij. De komende weken zullen we blijven groeien, maar ik ben ervan overtuigd dat we goed aan het seizoen gaan beginnen", zo vertelt hij aan Ajax Life.
Ook ging de oefenmeester in op de komst van Brandt en de mogelijke komst van Marc-André ter Stegen. "Dat zijn allebei grote spelers, die ons team beter maken. Ze moeten natuurlijk nog met ons trainen, maar ik ben blij. Met hen erbij wordt Ajax een beter team."
Volgens Míchel ligt de ideale positie van Brandt op het middenveld, ondanks dat de Duitser ook als buitenspeler uit de voeten kan. "Julian kan op tien spelen, maar ook op andere posities op het middenveld. Hij is een speler met veel kwaliteiten in de eindfase van een aanval. Ik zie dat dan ook als de beste positie op het veld voor hem. Julian is een klinische afmaker en hij heeft goede passes in huis."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"