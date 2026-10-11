Míchel over groot Ajax-talent: "Het is onze verantwoordelijkheid..."

Míchel Sánchez was niet tevreden over het spel van Ajax tegen NEC. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet verder dan 1-1 en lieten daarmee voor de vierde keer dit seizoen punten liggen in eigen huis. Volgens de trainer ontbrak het zijn ploeg vooral aan beweging en snelheid in het spel.

"Met name omdat we hele grote kansen hebben gehad om thuis wel te winnen. In de laatste twee thuiswedstrijden hebben we die kansen niet afgemaakt. Bovendien ontbrak het ons aan vlotheid in het spel vandaag", vertelt Míchel na afloop op de persconferentie.

NEC zette Ajax veelvuldig één-op-één onder druk en daar had de thuisploeg moeite mee. "Omdat ze heel erg één-op-één op de man speelden. Wij konden niet onder die druk uitspelen. We toonden aan de bal ook geen beweging op het veld. We speelden veel te afwachtend en we waren eigenlijk de hele tijd aan het zoeken naar de vrije man. Dat is heel frustrerend. Met name omdat we 61 procent balbezit hebben gehad."

Volgens Míchel zeggen ook de passingcijfers genoeg. "We hebben maar vierhonderd passes gegeven. Dat betekent dan ook dat we niet genoeg beweging hebben gehad op het veld."