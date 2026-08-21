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Míchel prijst Ajax-tweetal na comeback: "Zij stonden echt op"

Amber
bron: Ajax Life
Michel in het Tolka Park Stadium
Michel in het Tolka Park Stadium Foto: © Pro Shots

Míchel Sánchez is tevreden over de manier waarop Ajax zich tegen FC Sion terugknokte na een moeizame eerste helft. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk met 2-4 en zetten daarmee een flinke stap richting de competitiefase van de Conference League.

"Ik ben blij met de prestatie van het team", vertelt Míchel na afloop aan Ajax Life. "We creëerden voor de tegengoal drie à vier kansen. Na de 1-0 brak de wedstrijd open. Beide keepers waren goed in vorm."

Volgens de trainer geeft de overwinning Ajax een goede uitgangspositie voor de return in de Johan Cruijff ArenA. "Dit is een belangrijk resultaat richting de return in de Johan Cruijff ArenA. Iedere wedstrijd is anders. We moeten volgende week wederom goed presteren om de competitiefase van de Conference League te bereiken."

Vooral de reactie na rust stemde Míchel tevreden. "De mentaliteit in de tweede helft was geweldig. Als je met 1-0 achter staat, kan het een zware opgave worden."

Daarbij noemt de Spanjaard twee ervaren krachten in het bijzonder. "Ik ben erg blij met jongens als Steven Berghuis en Davy Klaassen. Zij stonden op. En Davy maakt een klasse doelpunt."

Míchel ziet dat Ajax nog volop bezig is om de gewenste mentaliteit in de ploeg te krijgen. "We zijn aan het bouwen aan de mentaliteit en kwaliteit. Voor Ajax is iedere wedstrijd belangrijk. We moeten vechten voor overwinningen en de club terugbrengen naar waar het hoort."

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