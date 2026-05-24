Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"

Thomas
bron: Diario AS
Míchel Sánchez
Míchel Sánchez Foto: © BSR Agency

Míchel heeft zich zondag na de degradatie van Girona nog niet duidelijk uitgesproken over zijn toekomst. De trainer, die nadrukkelijk wordt genoemd als kandidaat om trainer van Ajax te worden, zag zijn ploeg op de slotdag van La Liga genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Elche. Dat resultaat bleek onvoldoende om degradatie te voorkomen.

Na vier seizoenen op het hoogste niveau valt daarmee het doek voor Girona. Direct na afloop kreeg Míchel op de persconferentie vragen over zijn eigen toekomst, mede door de interesse van Ajax. "Ik weet het niet", reageerde de oefenmeester geciteerd door Diario AS. "Het is nu niet het moment om over mij te praten."

Volgens de Spaanse trainer moet de focus eerst volledig liggen op de toekomst van Girona. "We moeten praten", aldus Míchel. "Ik had al gezegd dat het de bedoeling was dat we zouden praten, zodra we ons doel hadden bereikt. Dat hebben we alleen niet bereikt. Niemand had dit verwacht en het is een enorme klap voor iedereen. We zullen praten, maar we moeten eerst door een zware en moeilijke periode heen."

De trainer maakte daarnaast duidelijk hoe hard de degradatie hem persoonlijk raakt. "Het is nu niet het moment om aan iets anders te denken dan dat Girona terugkeert naar La Liga", vervolgt Míchel. "Vanbinnen voel ik een enorme leegte. Ik voel me erg verantwoordelijk. Het gevoel is nu vreselijk, en dat is alles wat ik erover wil zeggen. Ik wil niet aan mezelf denken, maar ik wil wel begrijpen hoe teleurgesteld alle supporters zich voelen."

