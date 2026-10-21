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Míchel reageert op felle kritiek: "Ik probeer het te verbeteren"

Rik Engelbertink
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © BSR Agency

Míchel Sánchez heeft, zeker na het duel met Hadjuk Split, de nodige kritiek op zijn Engels gekregen. De trainer begrijpt de kritiek en erkent ermee bezig te zijn. 

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"In voetbal weet je dat als je bij Ajax zit, altijd moet winnen. Dat is de situatie en ik hou hiervan, want ik wil vechten voor titels bij Ajax", begint Míchel tegenover de NOS na het gewonnen duel met FC Groningen (2-5 red.). "En dat kunnen we. Ik weet zeker dat Ajax stap bij stap weer bij de top van de competitie hoort. Deze overwinning is zeer belangrijk voor ons."

Vervolgens gaat hij in op de kritiek op zijn Engelse interviews. "Ik weet dat mijn Engels niet perfect is, en ik probeer het te verbeteren", vertelt Míchel. "Ik spreek nu met jou en met andere mensen. Het gaat steeds iets beter. Maar met de spelers weten we wat we van hen eisen. En dat is het belangrijkste."

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