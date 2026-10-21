Míchel reageert op felle kritiek: "Ik probeer het te verbeteren"

"In voetbal weet je dat als je bij Ajax zit, altijd moet winnen. Dat is de situatie en ik hou hiervan, want ik wil vechten voor titels bij Ajax", begint Míchel tegenover de NOS na het gewonnen duel met FC Groningen (2-5 red.). "En dat kunnen we. Ik weet zeker dat Ajax stap bij stap weer bij de top van de competitie hoort. Deze overwinning is zeer belangrijk voor ons."

Vervolgens gaat hij in op de kritiek op zijn Engelse interviews. "Ik weet dat mijn Engels niet perfect is, en ik probeer het te verbeteren", vertelt Míchel. "Ik spreek nu met jou en met andere mensen. Het gaat steeds iets beter. Maar met de spelers weten we wat we van hen eisen. En dat is het belangrijkste."