Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"

De toekomst van trainer Míchel is bij Girona momenteel een veelbesproken topic. Ajax en Villarreal azen volgens meerdere op de handtekening van de trainer, maar zelf wil hij er nog niks over zeggen.

"Voor mij is het heden het belangrijkste, en ik ben verliefd op Girona", reageert Míchel op de interesse van Ajax en Villarreal op de persconferentie voor het duel met Villarreal. "Ik denk alleen maar aan het behoud van Girona in La Liga."

Zijn eigen toekomst en waar deze ligt blijft, in ieder geval voor de buitenwereld, in het ongewisse liggen. "Als we ons hebben verzekerd van handhaving, dan praten we erover", besloot hij.