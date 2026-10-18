Míchel reageert op penaltydiscussie Ajax: "Ik snap Leonardo..."
De discussie tussen Marcos Leonardo en Davy Klaassen over een strafschop bij Ajax heeft geen grote gevolgen voor de onderlinge verhoudingen. Trainer Míchel Sánchez maakt zich geen zorgen over het moment tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk met 2-5, ondanks een gemiste penalty van Klaassen.
Het moment vond al vroeg in de wedstrijd plaats. In de tiende minuut kreeg Ajax een strafschop nadat Leonardo was neergehaald door FC Groningen-doelman Etienne Vaessen. De Braziliaan wilde de penalty graag zelf nemen en vroeg Klaassen tot twee keer toe om de bal af te staan. De aanvoerder bleef echter bij de afspraak dat hij de eerste strafschopnemer was. Bij ESPN reageerde Sánchez op de situatie. "Zo stond het op papier. Maar ik maak er geen groot probleem van."
De trainer begrijpt dat Leonardo graag zijn naam op het scorebord had willen zetten. "Ik denk niet dat Klaassen de penalty gemist heeft, omdat er een discussie was. Ik snap dat Leonardo een doelpunt wilde maken. Hij heeft een heel goede wedstrijd gespeeld en had wellicht nog een penalty verdiend in dit duel", aldus Míchel Sánchez.
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