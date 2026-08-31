Míchel reageert op transfergeruchten: "Vanaf morgen kijken we"
Míchel Sánchez wil nog geen conclusies trekken over een mogelijk vertrek van Youri Regeer bij Ajax. De middenvelder ontbrak zondag tegen Telstar en staat nadrukkelijk in de belangstelling van Werder Bremen, maar de trainer houdt zich voorlopig op de vlakte over de transferontwikkelingen.
Regeer maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het uitduel met Telstar. De 23-jarige Ajacied lijkt op weg naar de Bundesliga, waar Werder Bremen serieus werk maakt van zijn komst.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd Míchel bij ESPN gevraagd naar de situatie rond zijn middenvelder. "Dat weet ik niet. Vandaag (zondag, red.) is hij ziek. Donderdag speelde hij al met een klein probleem", reageert de Spaanse oefenmeester.
De trainer wilde zijn aandacht eerst volledig richten op de wedstrijd van zondag. Pas daarna gaat Ajax zich weer bezighouden met de laatste dagen van de transferperiode. "Ik denk liever aan de wedstrijd van vandaag en vanaf morgen zullen we kijken naar de drie dagen die we nog hebben voor het sluiten van de transfermarkt."
Ajax kan richting de deadline nog op meerdere fronten in beweging komen. Míchel benadrukt dat de club uiteindelijk over een selectie wil beschikken die sterk genoeg is om gedurende het seizoen op verschillende fronten mee te doen. "We zullen proberen om de best mogelijke selectie samen te stellen om te kunnen strijden voor drie competities."
Míchel reageert op transfergeruchten: "Vanaf morgen kijken we"
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