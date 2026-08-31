Míchel rekent op drie transfers: "Soortgelijke speler als Godts"

Míchel Sánchez gaat er vanuit dat Ajax nog drie spelers aantrekt voor het sluiten van de transfermarkt. Na afloop van de winst op Telstar liet de trainer zich uit over zijn transferwensen.

"We hebben nog een vleugelaanvaller, een centrale verdediger en misschien nog een middenvelder nodig", zei hij op de persconferentie na afloop van het duel.

"We eindigen deze wedstrijd met drie jonge middenvelders. Misschien kunnen we daar nog een ervaren speler gebruiken", vervolgt hij. "Maar een buitenspeler is nog belangrijker. We hebben Mika Godts verloren. Ik weet echt zeker dat er een soortgelijke speler als vervanger komt."