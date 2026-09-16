Míchel roemt uitblinker: "Heel veel geluk dat hij voor Ajax koos"
Míchell Sanchez is lyrisch over de kwaliteiten en het spel van Julian Brandt. De Duitse spelmaker laat bij Ajax zien waarom hij bij Borussia Dortmund jarenlang basisklant was.
"Hij is een ongelofelijke voetballer. Hij denkt ontzettend snel en kan heel snel oplossingen vinden aan de bal. Daardoor creëert hij ook meer tijd voor andere spelers", zegt Míchel op de persconferentie na het duel met Willem II'.
"Bovendien kan hij ook heel goed afmaken", zegt hij over de Duitser, die weer scoorde. "Al met al verbetert hij de spelers om zich heen en we hebben heel veel geluk dat hij voor Ajax heeft gekozen. Hij brengt het hele team in een andere versnelling."
"Met name in de kleine ruimtes is hij een ongelofelijk goede speler in het vinden van oplossingen. Mentaal kan hij ook heel snel een omslag bij de ploeg creëren. Bovendien is hij een goede afmaker, dus het is zeker geen toeval", meent hij.
Kasper Dolberg viel in en scoorde ook wederom. "Dolberg is een geweldige speler en we hebben er met hem over gesproken dat hij ver van de zestien van de tegenstander terugvalt. Dat gebeurt vaak ook als de tegenstander aan de bal is. Tijdens de opbouw van de tegenstander kan hij zich meer in de zestien begeven. Of hij nou rustig is of niet, hij blijft gewoon een fantastische aanvaller. Hij kan ons veel brengen als speler", besluit hij.
'Veiling Wesley Sneijder voorbij, oud-international casht flink'
Míchel roemt uitblinker: "Heel veel geluk dat hij voor Ajax koos"
Bissouma wil leidersrol nemen: "Ik ben niet de coach, maar..."
FOTO'S: John van 't Schip verkoopt villa met winst van vijf ton
Perez haalt uit na Ajax-Willem II: "Dan ben je niet al te snugger"
Ajax-keepster heeft groot voorbeeld: "Zij is echt bizar goed"
El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"
Brandt onder de indruk: "Hij speelde een geweldige wedstrijd"
Hans Kraay junior: "Slecht nieuws voor Bouwman en Dies Janse"
Cruijff deelt nieuw contract uit: "Interesse uit topcompetities"
"Cruijff is koopverslaafd, Ajax koopt zich helemaal kleurenblind"
Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"
Van Hanegem relativeert Ajax-aankoop: "Toch te gek voor woorden?"
Duitsland smult van Brandt: "Ajax is niet het Ajax van vroeger"
Karim El Ahmadi ziet vooruitgang: "Geniet steeds vaker van Ajax"
Intens triest nieuws: Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd overleden
OFFICIEEL | Ajax presenteert Bissouma: "Hopelijk snel speelgerechtigd"
Scorende Tsygankov looft Ajax: "Daar geniet ik enorm veel van"
Stegeman boos na duel met Ajax: "Welke idioot dat bedacht heeft"
Johan Derksen wil ander verbod in stadions: "Dat is de boosdoener"
Jans kritisch op Ajax-trainer Michel: "Dat moet er eigenlijk uit"
Clasie looft oud-Ajax-aanvaller: "Hij is een fantastische spits"
Tolu in vorm bij Ajax: "Dan krijg je een moordenaar op het veld"
Sean Steur hard aangepakt in Engeland: "Voor de leeuwen gegooid"
Kasper Dolberg krijgt na jaar afwezigheid verrassende uitnodiging
Ajax haalt uit tegen Willem II en boekt overtuigende overwinning
Driessen fel na transfernieuws Ajax: "Met hem haal je problemen"
'Ter Stegen krijgt duidelijk nieuws van Klopp en wordt nummer één'
AFCA komt met statement: gratis hamburgers voor Willem II-fans
Opstelling Ajax bekend: Míchel kiest voor sterk gewijzigd elftal