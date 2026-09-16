Míchel roemt uitblinker: "Heel veel geluk dat hij voor Ajax koos"

Míchell Sanchez is lyrisch over de kwaliteiten en het spel van Julian Brandt. De Duitse spelmaker laat bij Ajax zien waarom hij bij Borussia Dortmund jarenlang basisklant was.

"Hij is een ongelofelijke voetballer. Hij denkt ontzettend snel en kan heel snel oplossingen vinden aan de bal. Daardoor creëert hij ook meer tijd voor andere spelers", zegt Míchel op de persconferentie na het duel met Willem II'.

"Bovendien kan hij ook heel goed afmaken", zegt hij over de Duitser, die weer scoorde. "Al met al verbetert hij de spelers om zich heen en we hebben heel veel geluk dat hij voor Ajax heeft gekozen. Hij brengt het hele team in een andere versnelling."

"Met name in de kleine ruimtes is hij een ongelofelijk goede speler in het vinden van oplossingen. Mentaal kan hij ook heel snel een omslag bij de ploeg creëren. Bovendien is hij een goede afmaker, dus het is zeker geen toeval", meent hij.