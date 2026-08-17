Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Míchel Sánchez bespreekt Ajacied: "Hij heeft een kleine blessure"

Stefan
Míchel Sánchez tegen SC Heerenveen
Míchel Sánchez tegen SC Heerenveen Foto: © Pro Shots

Míchel Sánchez heeft een kleine toelichting gegeven over het ontbreken van Daley Blind tegen SC Heerenveen. De ervaren voetballer moest met een kleine blessure verstek laten gaan in de Johan Cruijff Arena.

"Daley heeft een kleine blessure opgelopen in de laatste wedstrijd", wordt Míchel Sánchez geciteerd door Voetbal International. "We hopen dat hij in de komende dagen weer kan aansluiten bij de groep", aldus de Spaanse hoofdtrainer van Ajax.

Tegen SC Heerenveen verspeelde Ajax een 2-0 voorsprong, want uiteindelijk werd er met 2-2 gelijkgespeeld. Komende donderdag staat het volgende duel voor de Amsterdammers alweer op de agenda, want in de play-offs va de Conference League gaat de ploeg van Míchel Sánchez het opnemen tegen FC Sion.

Gerelateerd:
Steven Berghuis en Ringo Meerveld

Berghuis ziet twee problemen bij Ajax: "Daar hebben we moeite mee"

0
Kees Kist geniet in de zon

Kees Kist onder de indruk van Ajacied: "Die is echt heel goed"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Míchel Sanchez Daley Blind Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Oliver Edvardsen weg bij Ajax? 'Twee Eredivisieclubs geïnteresseerd'

Dick Lukkien tipt Ajax: "Hij kan mee in de top van Nederland"

Mike Verweij ontkracht transfergerucht: "Absoluut geen sprake van"

Berghuis ziet twee problemen bij Ajax: "Daar hebben we moeite mee"

Míchel Sánchez bespreekt Ajacied: "Hij heeft een kleine blessure"

Kees Kist onder de indruk van Ajacied: "Die is echt heel goed"

Míchel hoopt op Ajax-transfers: "Ik heb de beste spelers nodig"

'Ko Itakura kan Ajax alweer verlaten na transfer van 10 miljoen'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws