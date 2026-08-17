Míchel Sánchez bespreekt Ajacied: "Hij heeft een kleine blessure"

Míchel Sánchez heeft een kleine toelichting gegeven over het ontbreken van Daley Blind tegen SC Heerenveen. De ervaren voetballer moest met een kleine blessure verstek laten gaan in de Johan Cruijff Arena.

"Daley heeft een kleine blessure opgelopen in de laatste wedstrijd", wordt Míchel Sánchez geciteerd door Voetbal International. "We hopen dat hij in de komende dagen weer kan aansluiten bij de groep", aldus de Spaanse hoofdtrainer van Ajax.

Tegen SC Heerenveen verspeelde Ajax een 2-0 voorsprong, want uiteindelijk werd er met 2-2 gelijkgespeeld. Komende donderdag staat het volgende duel voor de Amsterdammers alweer op de agenda, want in de play-offs va de Conference League gaat de ploeg van Míchel Sánchez het opnemen tegen FC Sion.