Michel Sanchez blij met Ajax: "Het was echt een teamprestatie"
Michel Sanchez was zaterdagavond erg tevreden over de prestatie van zijn team. Ajax wist met 1-5 te winnen op bezoek bij Fortuna Sittard.
De eerste helft had Ajax moeite met de defensie van de ploeg van Danny Buijs. "Het is een zeer moeilijke tegenstander met een laag blok en veel energie. We moesten het spel nog een beetje veranderen en een hogere balsnelheid krijgen", legt Míchel na afloop uit aan NOS. "Ik denk dat daar het kleine verschil zat tijdens de helften."
In de tweede helft wisten de Amsterdammers de score echter verder uit te breiden. "Ik ben erg blij met het hele team. Het was echt een teamprestatie. Nu hebben we twee wedstrijden in de komende zeven dagen. We hebben iedereen nodig die klaar is om te concurreren", besluit de Spaanse oefenmeester.
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