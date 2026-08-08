Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"

Trainer Míchel Sanchez is hard op weg om zijn stempel te drukken op het nieuwe Ajax. Lentin Goodijk zag tijdens de oefenwedstrijd tegen Burnley van dichtbij hoe de Spaanse oefenmeester omgaat met talenten als Jorthy Mokio. In zijn analyse voor Voetbal International concludeert de clubwatcher dat de snoeiharde topsportmentaliteit van Míchel en technisch directeur Jordi Cruijff steeds zichtbaarder wordt in Amsterdam.

Tijdens het oefenduel met het Engelse Burnley kreeg de achttienjarige Mokio een belangrijke les. "Veelzeggend is ook hoe Míchel met Jorthy Mokio omgaat", begint Goodijk zijn analyse. "Dat de jonge middenvelder talent heeft aan de bal, ziet iedereen. Maar in het hart van het elftal te spelen, vereist ook defensieve oriëntatie en discipline."

Omdat Mokio zich verdedigend te vaak liet verrassen, greep de trainer resoluut in. "Míchel ziet het gebeuren en roept Mokio na een half uur al even naar de zijkant voor wat extra instructies", aldus de journalist, die zag dat routinier Daley Blind na rust in de ploeg kwam om het toptalent in het veld verder te coachen. Toen Mokio na een uur spelen werd gewisseld, nam Míchel hem nog even apart. "Hij grijpt hem stevig beet en stopt hem met een grote grijns nog wat woorden toe", zag Goodijk. "Oefenwedstrijden zijn er om van te leren en Mokio is nog piepjong. Míchel houdt sowieso van het werken met jeugdspelers, dat deed hij ooit jarenlang in de academie van Rayo Vallecano."