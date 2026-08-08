Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Trainer Míchel Sanchez is hard op weg om zijn stempel te drukken op het nieuwe Ajax. Lentin Goodijk zag tijdens de oefenwedstrijd tegen Burnley van dichtbij hoe de Spaanse oefenmeester omgaat met talenten als Jorthy Mokio. In zijn analyse voor Voetbal International concludeert de clubwatcher dat de snoeiharde topsportmentaliteit van Míchel en technisch directeur Jordi Cruijff steeds zichtbaarder wordt in Amsterdam.
Tijdens het oefenduel met het Engelse Burnley kreeg de achttienjarige Mokio een belangrijke les. "Veelzeggend is ook hoe Míchel met Jorthy Mokio omgaat", begint Goodijk zijn analyse. "Dat de jonge middenvelder talent heeft aan de bal, ziet iedereen. Maar in het hart van het elftal te spelen, vereist ook defensieve oriëntatie en discipline."
Omdat Mokio zich verdedigend te vaak liet verrassen, greep de trainer resoluut in. "Míchel ziet het gebeuren en roept Mokio na een half uur al even naar de zijkant voor wat extra instructies", aldus de journalist, die zag dat routinier Daley Blind na rust in de ploeg kwam om het toptalent in het veld verder te coachen. Toen Mokio na een uur spelen werd gewisseld, nam Míchel hem nog even apart. "Hij grijpt hem stevig beet en stopt hem met een grote grijns nog wat woorden toe", zag Goodijk. "Oefenwedstrijden zijn er om van te leren en Mokio is nog piepjong. Míchel houdt sowieso van het werken met jeugdspelers, dat deed hij ooit jarenlang in de academie van Rayo Vallecano."
De aanpak rondom de jonge middenvelder tekent de visie van de Spanjaard, die streng optreedt als afspraken niet worden nagekomen. "Mensen maken fouten, begrijpt Míchel, maar aan de intenties mag het in zijn ogen nooit liggen", benadrukt Goodijk. "Daar is hij hard en duidelijk in: het is aanhaken of afhaken. Als hij een probleem ziet, dan benoemt hij dat direct. Doe je dat niet, dan is het later niet meer op te lossen."
Op dat vlak vormt Míchel een ijzersterk en meedogenloos duo met technisch directeur Jordi Cruijff. "Op dat gebied zit hij op één lijn met Cruijff", besluit de Ajax-watcher stellig. "Zij zijn niet naar Ajax gekomen om vrienden te maken. De lat moet omhoog vindt Cruijff, en hij is niet bang om daar impopulaire of risicovolle beslissingen voor te nemen. Pappen en nathouden, daar gelooft de td van Ajax niet in. Beloftes op speeltijd evenmin, speeltijd wordt op het gras verdiend."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"