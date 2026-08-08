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Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"

Amber
bron: Voetbal International
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Trainer Míchel Sanchez is hard op weg om zijn stempel te drukken op het nieuwe Ajax. Lentin Goodijk zag tijdens de oefenwedstrijd tegen Burnley van dichtbij hoe de Spaanse oefenmeester omgaat met talenten als Jorthy Mokio. In zijn analyse voor Voetbal International concludeert de clubwatcher dat de snoeiharde topsportmentaliteit van Míchel en technisch directeur Jordi Cruijff steeds zichtbaarder wordt in Amsterdam.

Tijdens het oefenduel met het Engelse Burnley kreeg de achttienjarige Mokio een belangrijke les. "Veelzeggend is ook hoe Míchel met Jorthy Mokio omgaat", begint Goodijk zijn analyse. "Dat de jonge middenvelder talent heeft aan de bal, ziet iedereen. Maar in het hart van het elftal te spelen, vereist ook defensieve oriëntatie en discipline."

Omdat Mokio zich verdedigend te vaak liet verrassen, greep de trainer resoluut in. "Míchel ziet het gebeuren en roept Mokio na een half uur al even naar de zijkant voor wat extra instructies", aldus de journalist, die zag dat routinier Daley Blind na rust in de ploeg kwam om het toptalent in het veld verder te coachen. Toen Mokio na een uur spelen werd gewisseld, nam Míchel hem nog even apart. "Hij grijpt hem stevig beet en stopt hem met een grote grijns nog wat woorden toe", zag Goodijk. "Oefenwedstrijden zijn er om van te leren en Mokio is nog piepjong. Míchel houdt sowieso van het werken met jeugdspelers, dat deed hij ooit jarenlang in de academie van Rayo Vallecano."

De aanpak rondom de jonge middenvelder tekent de visie van de Spanjaard, die streng optreedt als afspraken niet worden nagekomen. "Mensen maken fouten, begrijpt Míchel, maar aan de intenties mag het in zijn ogen nooit liggen", benadrukt Goodijk. "Daar is hij hard en duidelijk in: het is aanhaken of afhaken. Als hij een probleem ziet, dan benoemt hij dat direct. Doe je dat niet, dan is het later niet meer op te lossen."

Op dat vlak vormt Míchel een ijzersterk en meedogenloos duo met technisch directeur Jordi Cruijff. "Op dat gebied zit hij op één lijn met Cruijff", besluit de Ajax-watcher stellig. "Zij zijn niet naar Ajax gekomen om vrienden te maken. De lat moet omhoog vindt Cruijff, en hij is niet bang om daar impopulaire of risicovolle beslissingen voor te nemen. Pappen en nathouden, daar gelooft de td van Ajax niet in. Beloftes op speeltijd evenmin, speeltijd wordt op het gras verdiend."

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