Míchel Sánchez duidelijk over opstelling: "Met het oog op zondag"
Ajax speelt donderdagavond in de Conference League tegen FC Midtjylland. Voor trainer Míchel Sánchez is het duel in Denemarken belangrijk, maar zondag wacht ook nog de kraker tegen FC Twente. De trainer van Ajax is echter niet van plan zijn opstelling daar nu al op aan te passen.
"Ik weet dat zondag enorm belangrijk is tegen een grote rivaal, maar morgen staan we tegenover een goede tegenstander in de Conference League. We moeten winnen, want tegen Hajduk Split hebben we verloren. Mijn zorg is de wedstrijd van morgen", zei Sánchez woensdagavond op de persconferentie, opgetekend door ESPN.
"Op dit moment ga ik geen opstelling kiezen met het oog op zondag", vervolgt de Spaanse oefenmeester. "Ik wil morgen goed presteren, winnen en het gevoel hebben dat het team blijft groeien. Dan kunnen we met dezelfde gedrevenheid naar zondag toe, een zeer veeleisende wedstrijd waarin het om drie punten gaat."
Ajax staat momenteel op plek dertien in de Conference League met drie punten uit twee duels. Míchel moet het in Denemarken in ieder geval stellen zonder sterkhouders Julian Brandt en Sofyan Amrabat. Het is nog niet duidelijk of zij zondag kunnen aantreden tegen FC Twente.
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