Míchel Sanchez geeft update richting PEC: "Hij zou kunnen spelen"

Er bestaat een kans dat Ko Itakura zondag zijn opwachting maakt in de selectie van Ajax. Dat vertelt trainer Michel Sanchez aan de Telegraaf .

Ajax speelde donderdagavond nog tegen Shelbourne FC, maar lijkt ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen. "Ik verwacht dat in principe iedere speler zondag beschikbaar kan zijn. Ik moet nog met de clubarts overleggen, maar de eerste controles waren positief", laat Sanchez weten.

Julian Brandt maakte tegen Shelbourne zijn debuut, maar zal tegen PEC Zwolle normaal gesproken nog niet starten. "Ik denk niet dat hij er al klaar voor is om in de basis te beginnen. Hij moet eerst meer met de groep meetrainen", legt de oefenmeester uit. "En voor Marc ter Stegen geldt hetzelfde."