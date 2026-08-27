Míchel Sánchez hint op meer versterking: "Zijn we naar op zoek"

Tsygankov lijkt de volgende aanwinst van Ajax te worden. De vleugelaanvaller komt over van Girona en gaat een meerjarig contract tekenen bij Ajax. "Het is een speler met een enorme werkethiek en een goede mentaliteit. Hij kan bij ons van waarde zijn in aanvallend en verdedigend opzicht", vertelt Míchel aan Ziggo Sport.

De Spaanse oefenmeester kent de Oekraïner goed van Girona. "Hij kan zowel buitenom gaan als naar binnen komen. Een complete speler die voor ons echt belangrijk kan zijn", aldus Míchel. "Het is een vleugelspeler, maar hij zou ook achter de spits kunnen spelen."