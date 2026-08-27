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Míchel Sánchez hint op meer versterking: "Zijn we naar op zoek"

Max
bron: Ziggo Sport
Michel in het Tolka Park Stadium
Michel in het Tolka Park Stadium Foto: © Pro Shots

Viktor Tsygankov wordt niet gehaald als opvolger voor Mika Godts. Volgens Míchel Sánchez zijn de Amsterdammers op zoek naar nóg een vleugelaanvaller. 

Tsygankov lijkt de volgende aanwinst van Ajax te worden. De vleugelaanvaller komt over van Girona en gaat een meerjarig contract tekenen bij Ajax. "Het is een speler met een enorme werkethiek en een goede mentaliteit. Hij kan bij ons van waarde zijn in aanvallend en verdedigend opzicht", vertelt Míchel aan Ziggo Sport.

De Spaanse oefenmeester kent de Oekraïner goed van Girona. "Hij kan zowel buitenom gaan als naar binnen komen. Een complete speler die voor ons echt belangrijk kan zijn", aldus Míchel. "Het is een vleugelspeler, maar hij zou ook achter de spits kunnen spelen."

Tsygankov wordt echter niet gezien als opvolger van Godts, die voor 55 miljoen euro vertrok naar Paris Saint-Germain. "Voor die positie willen we iemand aantrekken die sterk is in de één-tegen-één, want die zijn we met Mika kwijtgeraakt. En iemand die makkelijk scoort", laat Míchel weten. "Daar zijn we nu naar op zoek: een speler die het beste aansluit bij de eigenschappen die we zoeken."

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