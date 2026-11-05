Michel Sanchez in shock: "Hij zal het vast ook heel zwaar hebben"

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen FC Midtjylland, maar trainer Michel Sanchez beseft dat sommige dingen belangrijker zijn dan voetbal. Op de persconferentie stond hij woensdag eerst even stil bij het overlijden van Jesús de Miguel.

De 30-jarige aanvaller van CD Tenerife overleed na een keiharde botsing met de doelman van FC Andorra. "Het is een onbeschrijfelijke tragedie", vertelt hij op de website van ESPN. "We zijn allemaal in shock door wat er is gebeurd. Het enige wat we kunnen doen, is onze condoleances aanbieden en ons medeleven betuigen aan de familie", beseft Michel.

"Alle kracht van de wereld ook voor CD Tenerife, en voor de andere speler die bij deze situatie betrokken is", vervolgt de Spaanse oefenmeester. "Ik wens ook hem veel moed en kracht toe, want hij zal het vast ook heel zwaar hebben. Dit soort situaties opent vaak je ogen voor wat er op een voetbalveld kan gebeuren", aldus Michel, die overigens dolgraag drie punten wil pakken in Denemarken.