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Michel Sanchez in shock: "Hij zal het vast ook heel zwaar hebben"

Niek
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen FC Midtjylland, maar trainer Michel Sanchez beseft dat sommige dingen belangrijker zijn dan voetbal. Op de persconferentie stond hij woensdag eerst even stil bij het overlijden van Jesús de Miguel. 

De 30-jarige aanvaller van CD Tenerife overleed na een keiharde botsing met de doelman van FC Andorra. "Het is een onbeschrijfelijke tragedie", vertelt hij op de website van ESPN. "We zijn allemaal in shock door wat er is gebeurd. Het enige wat we kunnen doen, is onze condoleances aanbieden en ons medeleven betuigen aan de familie", beseft Michel. 

"Alle kracht van de wereld ook voor CD Tenerife, en voor de andere speler die bij deze situatie betrokken is", vervolgt de Spaanse oefenmeester. "Ik wens ook hem veel moed en kracht toe, want hij zal het vast ook heel zwaar hebben. Dit soort situaties opent vaak je ogen voor wat er op een voetbalveld kan gebeuren", aldus Michel, die overigens dolgraag drie punten wil pakken in Denemarken. 

Hij wilde dan ook nog niet praten over de kraker tegen FC Twente in de Eredivisie. "Ik weet dat zondag enorm belangrijk is tegen een grote rivaal, maar morgen (vanavond, red.) staan we tegenover een goede tegenstander in de Conference League", benadrukt hij. "We moeten winnen, want tegen Hajduk Split hebben we verloren", constateert Michel, die nog geen beroep kan doen op Sofyan Amrabat en Julian Brandt. 

"Geen van beiden is uitgesloten voor zondag. Ik denk dat Sofyan Amrabat meer kans maakt dan Julian Brandt", sprak hij over de inzetbaarheid van de Marokkaanse middenvelder. "Henrique en Edvardsen zijn beschikbaar voor de wedstrijd tegen FC Twente. Voor Gaaei moeten we nog even afwachten. Ik schat zijn kansen op vijftig procent", besluit Michel. 

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