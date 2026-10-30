Míchel Sánchez kan tegen AZ weer beschikken over ervaren Ajacied

Ajax lijkt in navolging van Daley Blind nóg een ervaren kracht terug te krijgen. Steven Berghuis kan namelijk zaterdagavond tegen AZ zijn rentree maken in het shirt van de Amsterdammers.

Afgelopen zondag kwam Blind al in de slotfase van de wedstrijd tegen Sparta binnen de lijnen en ook Berghuis zou dus weer minuten kunnen maken. Hoofdtrainer Míchel vertelde vrijdagmiddag tijdens het persmoment van Ajax weer over de linkspoot te kunnen beschikken. Voor zijn blessure was Berghuis basisspeler, maar een rol als invaller lijkt momenteel wat logischer.

Daley Blind keerde tegen Sparta Rotterdam dus al terug bij Ajax. Hij stond ruim twee maanden aan de kant met een rugblessure en speelde daardoor pas vijf wedstrijden voor de Amsterdamse club sinds zijn terugkeer. Zaterdagavond trappen Ajax en AZ om 21:00 uur af in de Johan Cruijff Arena.