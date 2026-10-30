Míchel Sánchez kan tegen AZ weer beschikken over ervaren Ajacied
Ajax lijkt in navolging van Daley Blind nóg een ervaren kracht terug te krijgen. Steven Berghuis kan namelijk zaterdagavond tegen AZ zijn rentree maken in het shirt van de Amsterdammers.
Afgelopen zondag kwam Blind al in de slotfase van de wedstrijd tegen Sparta binnen de lijnen en ook Berghuis zou dus weer minuten kunnen maken. Hoofdtrainer Míchel vertelde vrijdagmiddag tijdens het persmoment van Ajax weer over de linkspoot te kunnen beschikken. Voor zijn blessure was Berghuis basisspeler, maar een rol als invaller lijkt momenteel wat logischer.
Daley Blind keerde tegen Sparta Rotterdam dus al terug bij Ajax. Hij stond ruim twee maanden aan de kant met een rugblessure en speelde daardoor pas vijf wedstrijden voor de Amsterdamse club sinds zijn terugkeer. Zaterdagavond trappen Ajax en AZ om 21:00 uur af in de Johan Cruijff Arena.
Zet in op Ajax tegen AZ!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Míchel Sánchez kan tegen AZ weer beschikken over ervaren Ajacied
Valentijn Driessen wijst naar Ajax-PSV: "Hij zakte weer door het ijs"
Davy Klaassen looft Ajacied: "Dan zie je pas hoe goed hij is"
"Tolu moet harder werken, fitter worden, fanatieker druk zetten"
Wijffels wijst naar wapen in titelstrijd: "Ajax spant de kroon"
Ajax wil Leonardo nog niet afschrijven: "Hoe is het mogelijk?"
Janssen schakelt Heracles Almelo uit: "Namen ons niet serieus"
Ajax wacht bekerloting: dit zijn de 31 mogelijke tegenstanders
Tolu verrast mannen van Vandaag Inside: "Dit is een leuke gozer"
Sulejmani: "Die avond in de ArenA voelde vreemd, dat viel me zwaar"
Ajax greep mis bij grote aankoop: "We waren ontzettend dichtbij"
Alders kreeg harde boodschap in jeugd: "Slechts twee redden het"
Pieter Zwart ziet 4 spelers uitblinken bij Ajax: "Een fenomeen"
Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"
Henderson moet het flink ontgelden in Engeland: "Mijn hart is gebroken"
'Ajax en PSV tonen interesse in absolute revelatie van de Serie A'
Ajax krijgt financieel klop van Belgische recordhouder Union SG
Zorgen om Bas Nijhuis: "Dat zou in één klap einde verhaal zijn"
Feyenoord strikt speler: "Was toch ook prima voor Ajax geweest"
Johan Inan onthult transferwens van Michel: "Het droomscenario"
'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"
'Damian van der Vaart en Johnson mogelijk weg bij Ajax in 2027'
Ajax-trainer Míchel betuigt medeleven na enorm drama in Spanje
Kraay jr. geniet van Ajax-talent: "Mijn gebeden zijn verhoord"
Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."
'Ajax wil zich gaan versterken met 30-jarige Orbelín Pineda'
Wim Kieft: "Het is een godswonder dat hij bij Ajax speelt..."
Van Halst was doodsbang: "Sliep met een knuppel onder mijn kussen"
Van Bergen klaar voor Nederlandse topdrie? "Dus wie weet..."
Excelsior-keeper hoopt op loting tegen Ajax: "Ik ben een Ajacied!"