Míchel Sánchez krijgt kritiek: "Het was een topclub onwaardig"

Nico Dijkshoorn is bepaald niet te spreken over een aantal trainers in de Nederlandse Eredivisie. Zo heeft hij zich in zijn nieuwste column uitgelaten over de trainers van Ajax en PSV: Míchel Sánchez en Peter Bosz.

"Ik zit misschien iets te romantisch in de wedstrijd", schrijft Dijkshoorn in Voetbal International. "Ik kan bijvoorbeeld nog steeds niet wennen aan Peter Bosz die wegwerpgebaren maakt naar Ajacieden. Hij heeft jaren bij Ajax gewerkt, heeft daar als coach door de catacomben gelopen en nu stroomt er opeens al jarenlang PSV-bloed door zijn aderen."

"Krijgt Peter Bosz deze week een belletje uit Engeland, dan is het gedaan met de liefde voor Eindhoven en staat hij over een jaar tijdens een CL-wedstrijd woedend naar de PSV-bank te schreeuwen", vervolgt hij, waarna hij zijn pijlen op Ajax richt. "Ajax-coach Míchel. Ook om gek van te worden. Geen woord Engels kunnen spreken lijkt me een nadeel wanneer je een grote club als Ajax vertegenwoordigt."