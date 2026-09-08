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Míchel Sánchez krijgt kritiek: "Het was een topclub onwaardig"

Stefan
Peter Bosz en Michel Sanchez
Peter Bosz en Michel Sanchez Foto: © Pro Shots

Nico Dijkshoorn is bepaald niet te spreken over een aantal trainers in de Nederlandse Eredivisie. Zo heeft hij zich in zijn nieuwste column uitgelaten over de trainers van Ajax en PSV: Míchel Sánchez en Peter Bosz.

"Ik zit misschien iets te romantisch in de wedstrijd", schrijft Dijkshoorn in Voetbal International. "Ik kan bijvoorbeeld nog steeds niet wennen aan Peter Bosz die wegwerpgebaren maakt naar Ajacieden. Hij heeft jaren bij Ajax gewerkt, heeft daar als coach door de catacomben gelopen en nu stroomt er opeens al jarenlang PSV-bloed door zijn aderen."

"Krijgt Peter Bosz deze week een belletje uit Engeland, dan is het gedaan met de liefde voor Eindhoven en staat hij over een jaar tijdens een CL-wedstrijd woedend naar de PSV-bank te schreeuwen", vervolgt hij, waarna hij zijn pijlen op Ajax richt. "Ajax-coach Míchel. Ook om gek van te worden. Geen woord Engels kunnen spreken lijkt me een nadeel wanneer je een grote club als Ajax vertegenwoordigt."

"Ik zag de persconferentie na Ajax-PSV en het was een topclub onwaardig. De lijzige tolk die iedere vraag in het Spaans moet herhalen. Het is duidelijk: het hart van Jordi Cruijff pompt Spaans bloed door het lichaam. Ajax loopt weerloos aan de leiband van een hechte Spaanse familie. Binnen twee jaar zingen Ajax-supporters het liedje Barcelona van Freddie Mercury en de Spaanse operazangeres Montserrat Caballé. Hazes zingen, dat is veel te Amsterdams", aldus Dijkshoorn.

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