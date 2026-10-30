Míchel Sánchez looft Ajax-opponent: "Leveren ontzettend goed werk"

Míchel Sánchez neemt het zaterdagavond met Ajax op tegen AZ. De Spaanse hoofdtrainer van de Amsterdamse club is onder de indruk van AZ, dat de laatste jaren meermaals te sterk is geweest voor Ajax.

"Het is een club die ontzettend goed werk aflevert en een ontzettend goede jeugdopleiding heeft, met een zekere continuïteit in de methodes", wordt Míchel Sánchez geciteerd door Voetbal International. "Dat zie je terug in het spel, dat de spelers elkaar goed kunnen vinden op het veld. Ik verwacht daarom ook een heel mooie wedstrijd morgen."

De Spaanse oefenmeester ziet de wedstrijd van zaterdagavond als een mooie test voor zijn ploeg. "AZ speelt met een ontzettend hoog spelritme", gaat hij verder. "We hebben gezien dat ze al vanaf de keeper man-meer-situaties kunnen creëeren. De manier waarop wij drukzetten op de achterste linie van AZ, gaat de sleutel zijn."