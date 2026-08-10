Míchel Sánchez lyrisch: "Hij was ontzettend belangrijk voor ons"
Michel Sanchez was zondag niet ontevreden na de overwinning op PEC Zwolle (0-2). Toch zag de trainer van Ajax ook nog genoeg verbeterpunten bij zijn ploeg.
In tegenstelling tot de eerdere Europese wedstrijden maakte Ajax tegen PEC Zwolle geen frisse indruk. "Ik denk dat onze prestatie niet goed genoeg was", oordeelt Sanchez na afloop, opgetekend door de Telegraaf. "We leden veel onnodig balverlies. Dat begrijp ik niet, omdat we weten hoeveel talent Ajax heeft. Ik maak me daar zorgen over. We moeten met een goede mentaliteit spelen om met die druk om te kunnen gaan."
Invallers Tolu Arokodare en Jorthy Mokio zorgden in de tweede helft voor de openingstreffer. "Hij heeft uitzonderlijk werk geleverd en ik ben heel blij voor hem", stelt de Spanjaard over de spits, die de bal gecontroleerd bij Mokio neerlegde om zo de goal in te leiden.
Arokodare maakt in zijn eerste optredens voor Ajax al meteen een goede indruk. "Zijn eerste minuten waren heel goed. Hij was ontzettend belangrijk voor ons", verzekert Sanchez. "Maar we moeten zijn conditie verbeteren om hem langer in te kunnen zetten en de ploeg te helpen."
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