Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"

Ouazane maakt dit seizoen regelmatig indruk en kwam tegen Atalanta Bergamo (2-0) als invaller in het veld. De Marokkaans international zorgde in extremis op prachtige wijze voor het slotakkoord. "Een heel groot talent", zo prijst Míchel zijn pupil na afloop bij Ziggo Sport.

De Spaanse oefenmeester is erg te spreken over Ouazane. "We moeten samen hard werken zodat hij consistenter wordt in zijn spel, maar hij is echt van een ander kaliber", benadrukt hij. "We moeten hem steunen zodat hij zijn talent nog lang in het Ajax-shirt kan laten zien."