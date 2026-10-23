Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"
Míchel Sánchez voorspelt een mooie toekomst voor Abdellah Ouazane. De jonge Ajacied maakte donderdagavond tegen Atalanta Bergamo opnieuw een schitterende treffer.
Ouazane maakt dit seizoen regelmatig indruk en kwam tegen Atalanta Bergamo (2-0) als invaller in het veld. De Marokkaans international zorgde in extremis op prachtige wijze voor het slotakkoord. "Een heel groot talent", zo prijst Míchel zijn pupil na afloop bij Ziggo Sport.
De Spaanse oefenmeester is erg te spreken over Ouazane. "We moeten samen hard werken zodat hij consistenter wordt in zijn spel, maar hij is echt van een ander kaliber", benadrukt hij. "We moeten hem steunen zodat hij zijn talent nog lang in het Ajax-shirt kan laten zien."
Ook brak de trainer van Ajax een lans voor Marcos Leonardo, die maar moeilijk het net weet te vinden. "Hij heeft heel goed gespeeld en kreeg een belangrijke kans. Ook zijn drukzetten was goed en hij had goede loopacties. Dat is precies de energie die we nodig hebben in het team", prijst hij.
Míchel kijkt dan ook verder dan de cijfers van zijn spits. "Mensen beoordelen spelers vaak op hun doelpunten, maar ik vind dat onterecht. Hij bleef doorgaan, zelfs toen het team vermoeider werd. Het allerbelangrijkste is dat iedereen van waarde is, zowel de spelers die starten als de spelers die de wedstrijd afmaken. Ik ben erg tevreden over hem, want in de afgelopen twee wedstrijden hebben we de Marcos Leonardo gezien die we graag willen zien."
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