Míchel Sánchez reageert op kritiek: "Probeer het te verbeteren"
Míchel Sánchez krijgt de laatste tijd veel kritiek op zijn Engelse taalvaardigheid. De trainer van Ajax erkent dat zijn Engels nog niet perfect is, maar benadrukt dat hij eraan werkt. Daarnaast is de Spanjaard ervan overtuigd dat Ajax weer kan meestrijden om de landstitel.
"In voetbal weet je dat als je bij Ajax zit, altijd moet winnen. Dat is de situatie en ik hou hiervan, want ik wil vechten voor titels bij Ajax", vertelt Míchel tegenover de NOS na de 2-5 overwinning op FC Groningen. "En dat kunnen we. Ik weet zeker dat Ajax stap bij stap weer bij de top van de competitie hoort. Deze overwinning is zeer belangrijk voor ons."
De trainer krijgt de laatste tijd regelmatig kritiek op de manier waarop hij zich in het Engels uitdrukt. Onder anderen René van der Gijp, Frank de Boer en Toby Alderweireld hebben zich verbaasd over zijn communicatie. De Boer uitte eerder zijn twijfels over de manier waarop Míchel zijn boodschap overbrengt. "Wij zitten hier al tenenkrommend te luisteren. Als je dat in de kleedkamer doet, krijg je precies hetzelfde. Stel dat hij het in Spaans doet en iemand vertaalt het, dan komt het vaak ook net niet over", vertelde De Boer.
Míchel is zich bewust van de kritiek en probeert zijn taalvaardigheid te verbeteren. "Ik weet dat mijn Engels niet perfect is, en ik probeer het te verbeteren", vertelt de Ajax-trainer. "Ik spreek nu met jou en met andere mensen. Het gaat steeds iets beter. Maar met de spelers weten we wat we van hen eisen. En dat is het belangrijkste."
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Míchel Sánchez reageert op kritiek: "Probeer het te verbeteren"
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