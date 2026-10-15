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Míchel Sánchez roemt twee Ajax-spelers: "Hij is heel intelligent"

Niek
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen Hajduk Split en trainer Míchel Sánchez is blij dat hij weer een beroep kan doen op Aaron Bouwman. De Spaanse oefenmeester is vol lof over de talentvolle centrumverdediger. 

"Aaron is een hele belangrijke speler voor ons. Hij heeft een fantastisch begin van het seizoen gehad", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Hij is klaar om te spelen. Ik ga de opstelling op dit moment niet bekend maken. Maar ja, we zijn heel blij dat Aaron terug is en in de perfecte conditie is om mee te doen met het team", aldus Michel, die ook vol lof was over middenvelder Julian Brandt. De Duitser is dit seizoen één van de sterkhouders bij Ajax. 

"Julian is een speler die zijn ploeggenoten beter maakt. In ons voetbal, het idee van ruimtes begrijpen en spelen in offensieve posities, is hij een bepalende speler", constateert de coach. "Hij geeft ons veel mogelijkheden om te scoren, hij creëert veel kansen voor zijn ploeggenoten en maakt zelf ook doelpunten. Het is een speler die wij gelukkig mogen hebben en zijn rol in de aanval is opduiken in de gevaarlijke ruimtes om de tegenstander pijn te doen. Hij is heel intelligent in het doen daarvan", vervolgt Michel. 

Hij kijkt uit naar de eerste groepswedstrijd van het toernooi. "Het wordt een mooie uitdaging dit toernooi. We hebben nu zes wedstrijden om ons te proberen te kwalificeren", reageert hij. "De wedstrijd van morgen (donderdagavond, red.) is belangrijk. We beginnen aan het toernooi en gaan proberen ervoor te strijden", besluit Míchel. 

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