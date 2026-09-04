Míchel Sánchez verklapt basisplaats voor nieuweling: "Klaar voor"

Amrabat kwam vorige week transfervrij over van Fenerbahçe. De Marokkaans international lijkt fysiek voldoende hersteld om direct in actie te komen. "Morgen zal hij spelen. Fysiek is hij er klaar voor. Natuurlijk moeten we kijken hoe de wedstrijd verloopt, maar hij is er klaar voor", aldus Míchel tijdens de persconferentie via de officiële kanalen van Ajax.

Voor Blind komt het duel met PSV nog te vroeg. De verdediger raakte in de uitwedstrijd tegen Shelbourne FC geblesseerd en bezocht deze week opnieuw een specialist. "Deze week heeft hij een specialist bezocht. Hij rent in ieder geval weer rond, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen wanneer hij terugkomt. Hij heeft wel belangrijke stappen vooruitgezet."

Míchel bevestigt dat de klachten in de rugregio zitten, al lijkt er meer aan de hand te zijn. "Ik geloof van wel, maar het heeft volgens mij ook te maken met de zenuwen. Het heeft alles met de klap te maken die hij kreeg. Het is verder ook aan de medische staf."