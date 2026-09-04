Míchel Sánchez verklapt basisplaats voor nieuweling: "Klaar voor"
Sofyan Amrabat kan zaterdagavond zijn eerste minuten voor Ajax gaan maken. Trainer Míchel Sánchez heeft op de persconferentie voor de topper tegen PSV bevestigd dat de middenvelder inzetbaar is. Daley Blind, Rayane Bounida en Simon Adingra ontbreken juist.
Amrabat kwam vorige week transfervrij over van Fenerbahçe. De Marokkaans international lijkt fysiek voldoende hersteld om direct in actie te komen. "Morgen zal hij spelen. Fysiek is hij er klaar voor. Natuurlijk moeten we kijken hoe de wedstrijd verloopt, maar hij is er klaar voor", aldus Míchel tijdens de persconferentie via de officiële kanalen van Ajax.
Voor Blind komt het duel met PSV nog te vroeg. De verdediger raakte in de uitwedstrijd tegen Shelbourne FC geblesseerd en bezocht deze week opnieuw een specialist. "Deze week heeft hij een specialist bezocht. Hij rent in ieder geval weer rond, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen wanneer hij terugkomt. Hij heeft wel belangrijke stappen vooruitgezet."
Míchel bevestigt dat de klachten in de rugregio zitten, al lijkt er meer aan de hand te zijn. "Ik geloof van wel, maar het heeft volgens mij ook te maken met de zenuwen. Het heeft alles met de klap te maken die hij kreeg. Het is verder ook aan de medische staf."
Ook Simon Adingra kan voorlopig nog niet debuteren. De buitenspeler, die deze week op huurbasis overkwam van Sunderland, kampt met een enkelblessure.
"Hij heeft nog niet meegetraind. Dat heeft te maken met een enkelblessure. Hij is herstellende. We verwachten dat hij over een maand inzetbaar zal zijn."
Door de absentie van Adingra zou Viktor Tsygankov mogelijk als linksbuiten kunnen beginnen. De Oekraïner is echter nog niet volledig op het gewenste fysieke niveau.
"Dat is een mogelijkheid. Op dit moment bevindt hij zich in een moeilijk proces. Fysiek gezien is het moeilijk om te zien wat hij kan brengen in het duel met PSV. Hij heeft wel alle capaciteiten om voorin overal te kunnen spelen."
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