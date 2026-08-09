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Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax

Max
bron: Voetbal International
Ajax-trainer Míchel
Ajax-trainer Míchel Foto: © Pro Shots

Ajax begint zondag voor zesde keer op rij met een nieuwe trainer aan het Eredivisieseizoen. De Amsterdammers trappen om 14.30 uur met Míchel Sanchez af tegen PEC Zwolle. 

Het is dus de zesde keer op rij dat Ajax met een nieuwe hoofdtrainer aan de competitie begint. John Heitinga, Francesco Farioli, Maurice Steijn, Alfred Schreuder en Erik ten Hag gingen nieuwe trainer Míchel Sanchez de afgelopen jaren voor. Het tekent de onrustige periode bij Ajax de afgelopen seizoenen. 

Slechts één periode uit de clubgeschiedenis van Ajax komt in de buurt. Dat gebeurde tussen 1961 en 1965, met achtereenvolgens Keith Spurgeon, Joseph Gruber, Jack Rowley, Vic Buckingham en Rinus Michels.

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