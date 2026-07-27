Michel sluit centraal duo niet uit: "Dat is het belangrijkste"

Míchel sluit niet uit dat Daley Blind en Youri Baas dit seizoen vaker samen het hart van de Ajax-defensie vormen. De Spaanse trainer was tevreden over het optreden van de twee linkspoten tijdens de tweede helft van het oefenduel met Burnley.

Blind kwam na rust naast Baas in het centrum te staan, waarbij de ervaren verdediger door de opbouwvorm van Ajax regelmatig als een soort libero opereerde. Voor Míchel is het geen probleem om met twee linksbenige centrale verdedigers te spelen. "Dat kan zeker vaker voorkomen. Goede spelers kunnen samen spelen", zo vertelt hij aan ESPN.

De Ajax-trainer kijkt daarbij vooral naar kwaliteit, niet naar de favoriete voet. "Ik zeg altijd hetzelfde: je kunt met twee linksbenige of twee rechtsbenige centrale verdedigers spelen. Het belangrijkste is dat het goede spelers zijn. En in dit geval zijn Daley en Youri twee heel goede spelers."

Ajax beschikt centraal achterin daarnaast nog over Aaron Bouwman, Dies Janse, Ko Itakura, Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan. Laatstgenoemde drie mogen deze transferzomer echter vertrekken uit de Johan Cruijff Arena.