Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"

"Johan is zo groot, met misschien vier of vijf anderen staat hij helemaal bovenaan in het voetbal. Ik sta te popelen om met Ajax aanvallend voetbal te spelen, zoals ze hier altijd hebben gedaan in het verleden. Het mag niet gebeuren dat we weer 28 punten achter PSV eindigen. We moeten blijven vechten voor elke prijs die we kunnen winnen dit seizoen", stelt hij in gesprek met Voetbal International.

"Mijn doelstelling nummer één is een winnaarsmentaliteit kweken. En doelstelling twee is dat onze fans trots zijn op de manier van spelen van Ajax. Er is maar één manier waarop we dat kunnen bewerkstelligen en dat is met passie en ziel spelen en de strijd aan te gaan met de tegenstander. Maar goed, dat is heel makkelijk om hier nu te zeggen. Nu moeten we hard gaan werken om dat voor elkaar te krijgen", aldus de Ajax-trainer.