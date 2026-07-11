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Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"

Sara
bron: Voetbal International
Ajax-trainer Michel geeft instructies
Ajax-trainer Michel geeft instructies Foto: © Pro Shots

Míchel heeft sinds zijn komst twee duidelijke doelstellingen gesteld: winnaarsmentaliteit kweken en de fans weer trots laten zijn op Ajax. Zelf is hij ontzettend trots om te gaan werken in de Johan Cruijff Arena. 

"Johan is zo groot, met misschien vier of vijf anderen staat hij helemaal bovenaan in het voetbal. Ik sta te popelen om met Ajax aanvallend voetbal te spelen, zoals ze hier altijd hebben gedaan in het verleden. Het mag niet gebeuren dat we weer 28 punten achter PSV eindigen. We moeten blijven vechten voor elke prijs die we kunnen winnen dit seizoen", stelt hij in gesprek met Voetbal International

"Mijn doelstelling nummer één is een winnaarsmentaliteit kweken. En doelstelling twee is dat onze fans trots zijn op de manier van spelen van Ajax. Er is maar één manier waarop we dat kunnen bewerkstelligen en dat is met passie en ziel spelen en de strijd aan te gaan met de tegenstander. Maar goed, dat is heel makkelijk om hier nu te zeggen. Nu moeten we hard gaan werken om dat voor elkaar te krijgen", aldus de Ajax-trainer.

Míchel sprak niet veel met de voorgaande trainers van Ajax. "De afgelopen weken heb ik natuurlijk wel veel met Jordi gesproken, over de laatste maanden van afgelopen jaar. We hebben een idee over het opbouwen van Ajax, met een aanvallende filosofie, met agressiviteit, met winnaarsmentaliteit. Ik heb heel veel beelden gekeken, maar natuurlijk: pas als je hier bent, zie je hoe het echt zit, hoe spelers in elkaar zitten en welke specifieke dingen je moet veranderen."

Hij degradeerde dit jaar met Girona uit La Liga. Daar heeft hij wijze lessen uit getrokken. "We hebben bij vlagen wel goed gespeeld, maar we waren in beide zestienmetergebieden niet efficiënt genoeg. Dát heeft in mijn ogen uiteindelijk tot onze degradatie geleid. Eigenlijk is de belangrijkste les voor mij geweest, dat ik niet de mentaliteit heb weten te kweken die hoort bij degradatievoetbal. Veel spelers kwamen naar Girona met het idee dat we om een hogere plaats op de ranglijst zouden spelen, bij degradatievoetbal hoort een ander soort mentaliteit."

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