Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"
Míchel heeft sinds zijn komst twee duidelijke doelstellingen gesteld: winnaarsmentaliteit kweken en de fans weer trots laten zijn op Ajax. Zelf is hij ontzettend trots om te gaan werken in de Johan Cruijff Arena.
"Johan is zo groot, met misschien vier of vijf anderen staat hij helemaal bovenaan in het voetbal. Ik sta te popelen om met Ajax aanvallend voetbal te spelen, zoals ze hier altijd hebben gedaan in het verleden. Het mag niet gebeuren dat we weer 28 punten achter PSV eindigen. We moeten blijven vechten voor elke prijs die we kunnen winnen dit seizoen", stelt hij in gesprek met Voetbal International.
"Mijn doelstelling nummer één is een winnaarsmentaliteit kweken. En doelstelling twee is dat onze fans trots zijn op de manier van spelen van Ajax. Er is maar één manier waarop we dat kunnen bewerkstelligen en dat is met passie en ziel spelen en de strijd aan te gaan met de tegenstander. Maar goed, dat is heel makkelijk om hier nu te zeggen. Nu moeten we hard gaan werken om dat voor elkaar te krijgen", aldus de Ajax-trainer.
Míchel sprak niet veel met de voorgaande trainers van Ajax. "De afgelopen weken heb ik natuurlijk wel veel met Jordi gesproken, over de laatste maanden van afgelopen jaar. We hebben een idee over het opbouwen van Ajax, met een aanvallende filosofie, met agressiviteit, met winnaarsmentaliteit. Ik heb heel veel beelden gekeken, maar natuurlijk: pas als je hier bent, zie je hoe het echt zit, hoe spelers in elkaar zitten en welke specifieke dingen je moet veranderen."
Hij degradeerde dit jaar met Girona uit La Liga. Daar heeft hij wijze lessen uit getrokken. "We hebben bij vlagen wel goed gespeeld, maar we waren in beide zestienmetergebieden niet efficiënt genoeg. Dát heeft in mijn ogen uiteindelijk tot onze degradatie geleid. Eigenlijk is de belangrijkste les voor mij geweest, dat ik niet de mentaliteit heb weten te kweken die hoort bij degradatievoetbal. Veel spelers kwamen naar Girona met het idee dat we om een hogere plaats op de ranglijst zouden spelen, bij degradatievoetbal hoort een ander soort mentaliteit."
Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal
Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"
Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"
Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"
Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"
Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Blind ontkracht 'probleem' bij Ajax: "Dat wordt te groot gemaakt"
'Francesco Farioli richt zijn pijlen op WK-ganger uit Eredivisie'
Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"
Bouwman over Míchel: "Dat is misschien iets te hard gezegd"
'Eredivisie-clubs laten oog vallen op toptalent van Arsenal'
VIDEO: Baas haalt Berghuis neer; aanvaller reageert geïrriteerd
Klaassen beschermt Míchel: "Die praatjes kunnen de prullenbak in"
Bouwman blij met Spaanse invloed bij Ajax: "Totaal andere mentaliteit"
'Topdoelwit ziet Ajax als tweede optie: voorkeur ligt bij oude club'
Ajax boekt eerste winst onder Míchel na late treffer tegen AEK
Contract ontbonden: Ajax en middenvelder officieel uit elkaar
'Vertraagde' Ajax-transfer nadert einde: "Al dagen kogeltje rond"
Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."
Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"
'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'
'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'
Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"
'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België
Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"
'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
'Koeman klaar met voetballerij': "Was denk ik z'n laatste functie"
Van der Vaart vol verbazing over Ten Hag: "Hoe treurig kan het zijn?"