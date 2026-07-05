Míchel stelt duidelijk doel: "Daar moeten we hard voor werken"

Ajax begon de oefencampagne zaterdag met een nederlaag tegen Panathinaikos (1-3). "Eén van mijn belangrijkste taken hier is dat de fans trots gaan zijn op wat we gaan doen, dat ze zowel thuis als uit van iedere wedstrijd genieten en zich gehoord voelen", vertelt Míchel na afloop bij Ajax TV. "Voor mij was dit een dag om dicht bij de supporters te zijn, zodat ze weten dat we honderd procent zullen geven en trots zijn op het werk dat we doen."

De Spanjaard merkt al veel progressie bij zijn ploeg. "Het team traint met veel energie en ik wil dat die energie ons helpt om te blijven verbeteren zodat we sterker en veel competitiever worden. Die energie moet zich vertalen in een collectieve mentaliteit", benadrukt hij. "We moeten één grote familie worden, een positieve sfeer creëren en met z'n allen naar hetzelfde doel werken. Er is bij deze club genoeg talent om mooie dingen te bereiken."