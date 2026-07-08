Míchel stelt hoge eisen aan Ajax-backs: "Hij verlangt tactisch veel"

Ajax heeft het eerste oefenduel onder leiding van de nieuwe trainer Míchel achter de rug. De Amsterdammers verloren met 1-3 van Panathinaikos, maar vooral de tactische accenten van de Spaanse coach vielen op. Journalist Sam Planting zag dat de instructies aan de backs veel zeggen over de manier waarop Míchel zijn ploeg wil laten spelen.

"In de eerste helft speelt de linkerflank van Ajax aan de kant van Míchel en zijn dug-out", begint Planting in Voetbal International. "Op het relatief kleine speelterrein in Ermelo valt goed te horen en te zien wat de nieuwe trainer vooral zijn linksback allemaal instrueert op tactisch vlak."

Planting vervolgt: "Zo zien we Míchel druk gebaren naar Owen Wijndal, wanneer een dribbelende Gloukh linksvoor Nash aan de zijlijn lanceert. Wijndal moet van Míchel hoog aan de binnenkant komen te staan, om zo eventuele rugdekking bij de rechtsback van Panathinaikos tegen Nash moeilijk te maken."