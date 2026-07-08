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Míchel stelt hoge eisen aan Ajax-backs: "Hij verlangt tactisch veel"

Joram
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft het eerste oefenduel onder leiding van de nieuwe trainer Míchel achter de rug. De Amsterdammers verloren met 1-3 van Panathinaikos, maar vooral de tactische accenten van de Spaanse coach vielen op. Journalist Sam Planting zag dat de instructies aan de backs veel zeggen over de manier waarop Míchel zijn ploeg wil laten spelen.

"In de eerste helft speelt de linkerflank van Ajax aan de kant van Míchel en zijn dug-out", begint Planting in Voetbal International. "Op het relatief kleine speelterrein in Ermelo valt goed te horen en te zien wat de nieuwe trainer vooral zijn linksback allemaal instrueert op tactisch vlak."

Planting vervolgt: "Zo zien we Míchel druk gebaren naar Owen Wijndal, wanneer een dribbelende Gloukh linksvoor Nash aan de zijlijn lanceert. Wijndal moet van Míchel hoog aan de binnenkant komen te staan, om zo eventuele rugdekking bij de rechtsback van Panathinaikos tegen Nash moeilijk te maken."

Ook in balbezit zag Planting duidelijke aanwijzingen van de nieuwe oefenmeester. "Ook tijdens de spelopbouw wordt er met woord en gebaar aan Wijndal duidelijk gemaakt wat de bedoeling is onder Míchel. Zo moet de linksback eerder de momenten herkennen waarop hij in de lage spelopbouw een drietal in de laatste lijn moet vormen, getuige de luide instructies die hij krijgt toegeschreeuwd."

Volgens de journalist vraagt Míchel veel van zijn verdedigers, waarbij vooral de rol van de backs belangrijk lijkt te worden. "Op drukmomenten is er ook al veel contact tussen Míchel en Wijndal. Het doordekken op de Griekse back gaat op die flank minder proactief dan op de flank van Rosa."

"Dat de eerste miljoenen van Ajax' transferzomer in 2026 naar het aantrekken van een nieuwe back (Caio Henrique) zijn gegaan, valt uit dit oogpunt te begrijpen. Van zijn vleugelverdedigers verlangt Míchel op tactisch vlak tamelijk veel", aldus Planting.

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