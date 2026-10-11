Míchel trekt harde conclusie na gelijkspel Ajax: "Geen marge meer"
Míchel Sánchez beseft dat Ajax zich na de teleurstellende competitiestart nauwelijks nog puntenverlies kan veroorloven. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC en verspeelden daarmee voor de vierde keer dit seizoen punten. Volgens de Spaanse trainer is de foutenmarge inmiddels volledig verdwenen.
Ajax begon voortvarend aan het duel met NEC, maar slaagde er opnieuw niet in om het overwicht om te zetten in een overwinning. Opvallend genoeg verspeelden de Amsterdammers dit seizoen al hun punten in de Johan Cruijff ArenA. Na acht wedstrijden bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord vijf punten.
Míchel baalt vooral van de gemiste mogelijkheden in de thuiswedstrijden. "De frustratie is groot. Met name omdat we hele grote kansen hebben gehad om thuis wel te winnen. In de laatste twee thuiswedstrijden hebben we die kansen niet benut. Bovendien ontbrak het ons vandaag aan vlotheid en vloeiendheid in het spel", vertelt hij op de persconferentie.
De Spaanse oefenmeester krijgt vervolgens de vraag hoe hij terugkijkt op het eerste kwart van de competitie. Zijn conclusie is duidelijk: Ajax kan zich geen nieuwe misstappen meer permitteren. "Wat mij betreft betekent het dat we thuis geen punten meer mogen verspelen. Er is geen marge meer voor fouten. Het is heel zonde dat we al die wedstrijden in eigen huis niet hebben kunnen winnen. We speelden wel hartstikke goed, maar voor mij betekent het eerste kwart van de competitie vooral dat er geen fouten meer gemaakt mogen worden. Het is onze verantwoordelijkheid dat die fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt."
Naast het tegenvallende resultaat was er na afloop ook aandacht voor het optreden van doelman Marc ter Stegen. De Duitser hield de bal regelmatig lang aan zijn voet, wat tot ongeduld op de tribunes leidde. Volkskrant-journalist Willem Vissers vergeleek de keeper zelfs met een wassen beeld uit Madame Tussauds.
Míchel kon wel lachen om die vergelijking, maar was het niet volledig eens met de kritiek. "Ik ben het met je eens dat het niet helemaal was hoe ik het wilde hebben, maar ik ben het niet eens met het feit dat hij een standbeeld zou zijn", reageert de trainer.
Volgens Míchel had Ter Stegen vaker voor een korte pass moeten kiezen om meer beweging in het elftal te krijgen. De doelman zocht gedurende de wedstrijd steeds vaker de lange bal, mede doordat zijn ploeggenoten onvoldoende aanspeelbaar waren. "Met meer korte passes hadden we meer beweging gecreëerd. Als je zelf de bal aan de voet hebt en de enige vrije man bent, is het heel moeilijk om beweging te creëren. Dat was eigenlijk de oplossing geweest. De bal kort spelen, waardoor beweging ontstaat op het veld en er ruimtes komen achter de linies. Zo had het opgelost moeten worden", legt Míchel uit.
Míchel trekt harde conclusie na gelijkspel Ajax: "Geen marge meer"
Maduro voorspelt toptransfer voor ex-Ajacied: "Zou me niet verbazen"
Ciro Ferrara hekelt voormalig Ajacied: "Ik hou hier niet van!"
Ajax uitgefloten: "Ze kunnen PSV en Feyenoord helemaal niet bijbenen"
Van Boekel komt terug op Ajax-PSV-moment: "Had moeten ingrijpen"
Míchel over groot Ajax-talent: "Het is onze verantwoordelijkheid..."
Been onder de indruk van Ajacied: "Bijna boven het stadion uit"
Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"
Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"
'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"
Lang haalt hard uit naar ex-trainer: "Het grootste verschil is.."
Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"
Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"
Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"
Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"
Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"
Tadic haalt hard uit naar media: "Op zoek naar iets negatiefs"
Tolu onthult rol Victor Osimhen: "Hij vertelde mij iets te doen"
Been mist Ajax-speler: "Meer kwaliteit dan al die grote namen"
Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC
Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
Ajax-fans komen met groot eerbetoon aan Tadic: "Eén van ons"
Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC
Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
Tadic onder vuur na Ajax-uitspraken: "Houd jij je smoel eens"
Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"
Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"
Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"
Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"
Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."