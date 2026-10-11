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Míchel trekt harde conclusie na gelijkspel Ajax: "Geen marge meer"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

Míchel Sánchez beseft dat Ajax zich na de teleurstellende competitiestart nauwelijks nog puntenverlies kan veroorloven. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC en verspeelden daarmee voor de vierde keer dit seizoen punten. Volgens de Spaanse trainer is de foutenmarge inmiddels volledig verdwenen.

Ajax begon voortvarend aan het duel met NEC, maar slaagde er opnieuw niet in om het overwicht om te zetten in een overwinning. Opvallend genoeg verspeelden de Amsterdammers dit seizoen al hun punten in de Johan Cruijff ArenA. Na acht wedstrijden bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord vijf punten.

Míchel baalt vooral van de gemiste mogelijkheden in de thuiswedstrijden. "De frustratie is groot. Met name omdat we hele grote kansen hebben gehad om thuis wel te winnen. In de laatste twee thuiswedstrijden hebben we die kansen niet benut. Bovendien ontbrak het ons vandaag aan vlotheid en vloeiendheid in het spel", vertelt hij op de persconferentie.

De Spaanse oefenmeester krijgt vervolgens de vraag hoe hij terugkijkt op het eerste kwart van de competitie. Zijn conclusie is duidelijk: Ajax kan zich geen nieuwe misstappen meer permitteren. "Wat mij betreft betekent het dat we thuis geen punten meer mogen verspelen. Er is geen marge meer voor fouten. Het is heel zonde dat we al die wedstrijden in eigen huis niet hebben kunnen winnen. We speelden wel hartstikke goed, maar voor mij betekent het eerste kwart van de competitie vooral dat er geen fouten meer gemaakt mogen worden. Het is onze verantwoordelijkheid dat die fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt."

Naast het tegenvallende resultaat was er na afloop ook aandacht voor het optreden van doelman Marc ter Stegen. De Duitser hield de bal regelmatig lang aan zijn voet, wat tot ongeduld op de tribunes leidde. Volkskrant-journalist Willem Vissers vergeleek de keeper zelfs met een wassen beeld uit Madame Tussauds.

Míchel kon wel lachen om die vergelijking, maar was het niet volledig eens met de kritiek. "Ik ben het met je eens dat het niet helemaal was hoe ik het wilde hebben, maar ik ben het niet eens met het feit dat hij een standbeeld zou zijn", reageert de trainer.

Volgens Míchel had Ter Stegen vaker voor een korte pass moeten kiezen om meer beweging in het elftal te krijgen. De doelman zocht gedurende de wedstrijd steeds vaker de lange bal, mede doordat zijn ploeggenoten onvoldoende aanspeelbaar waren. "Met meer korte passes hadden we meer beweging gecreëerd. Als je zelf de bal aan de voet hebt en de enige vrije man bent, is het heel moeilijk om beweging te creëren. Dat was eigenlijk de oplossing geweest. De bal kort spelen, waardoor beweging ontstaat op het veld en er ruimtes komen achter de linies. Zo had het opgelost moeten worden", legt Míchel uit.

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