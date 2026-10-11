Míchel trekt harde conclusie na gelijkspel Ajax: "Geen marge meer"

Míchel Sánchez beseft dat Ajax zich na de teleurstellende competitiestart nauwelijks nog puntenverlies kan veroorloven. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC en verspeelden daarmee voor de vierde keer dit seizoen punten. Volgens de Spaanse trainer is de foutenmarge inmiddels volledig verdwenen.

Ajax begon voortvarend aan het duel met NEC, maar slaagde er opnieuw niet in om het overwicht om te zetten in een overwinning. Opvallend genoeg verspeelden de Amsterdammers dit seizoen al hun punten in de Johan Cruijff ArenA. Na acht wedstrijden bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord vijf punten.

Míchel baalt vooral van de gemiste mogelijkheden in de thuiswedstrijden. "De frustratie is groot. Met name omdat we hele grote kansen hebben gehad om thuis wel te winnen. In de laatste twee thuiswedstrijden hebben we die kansen niet benut. Bovendien ontbrak het ons vandaag aan vlotheid en vloeiendheid in het spel", vertelt hij op de persconferentie.

De Spaanse oefenmeester krijgt vervolgens de vraag hoe hij terugkijkt op het eerste kwart van de competitie. Zijn conclusie is duidelijk: Ajax kan zich geen nieuwe misstappen meer permitteren. "Wat mij betreft betekent het dat we thuis geen punten meer mogen verspelen. Er is geen marge meer voor fouten. Het is heel zonde dat we al die wedstrijden in eigen huis niet hebben kunnen winnen. We speelden wel hartstikke goed, maar voor mij betekent het eerste kwart van de competitie vooral dat er geen fouten meer gemaakt mogen worden. Het is onze verantwoordelijkheid dat die fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt."